Rihanna vuelve a incendiar las redes con su colección de ropa interior del Orgullo

No, desgraciadamente no hablamos de Rihanna porque haya decidido lanzar, por fin, una nueva canción. Nos morimos de ganas porque llegue ese día, pero habrá que esperar. Ella sigue centrada en su faceta de empresaria. Su marca de belleza y de lencería siguen estando en su día a día.

En esta ocasión vamos a hablar de la ropa interior, la de Savage x Fenty, que aprovecha cualquier celebración para sacar una colección especial. En febrero tocan las prendas rojas y negras para San Valentín y, ahora, es el turno del color para subirse al carro del Orgullo Gay.

Acaba de lanzar una colección para apoyar a este colectivo. Y aunque alguno pueda ver cierto oportunismo y marketing comercial en estos diseños (que lo habrá), lo cierto es que Rihanna siempre se ha mostrado activa en este tipo de reivindicaciones.

Modelo de sus diseños

En esta ocasión, ha vuelto a ser ella la modelo de sus propias prendas y ha compartido una serie de fotografías en las que podemos verla con un tanga negro y transparente lleno de arco iris y corazones y unas medias con esa misma gama multicolor en la parte del liguero.

“En colaboración con @claralionelfdn, apoyamos cinco organizaciones dedicadas a apoyar a la comunidad LBGTQIA+! @glaad @audrelordeproject @translatinacoalition @caribbeanequalityproject @transwellnesscenter”, escribía junto a las imágenes. Sin duda una aportación más en este mes donde se reinvidica la libertad y la igualdad para todos independientemente de la condición sexual.

Eso sí, lo que no podemos apreciar en estas imágenes es lo que ha hecho Rihanna con el tatuaje que se hizo a juego con Drake cuando todavía eran pareja. El rapero se tatuó un tiburón en el brazo mientras que ella se lo dibujó en el tobillo. Pues bien, ahora ha decidido cubrirlo y aunque no se conocen los motivos, lo cierto es que la aleja de su ex. ¿Se lo habrá pedido A$ap Rocky?