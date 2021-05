Rihanna enloquece Instagram con su cruce de piernas a lo Instinto Básico

Rihanna ha revolucionado Instagram desde los cimientos con la última publicación en la que estaba intentando promocionar su línea de cosméticos y de qué manera. Con un cruce de piernas a lo Instinto Básico ha conseguido enloquecer la red social.

"touch dat BUTTA baby. one thing bout #BUTTADROP , it’s gon give what’s its s’pose to gave!!! Drip ya skin in a hydrating, glossy, whipped body oil from @fentyskin that leaves you with a non-sticky glow that lasts. Also - she refillable! Available now at @sephora @bootsuk @harveynichols + fentyskin.com ✨🧈" escribió la intérprete presumiendo culo y de piel hidratada gracias a su nueva línea en Fenty Skin que da brillo duradero a tus piernas y que puede ser rellenable.

Pero lo que a miles de sus usuarios le ha venido a la cabeza viendo ese ajustadísimo vestido de crochet blanco es a Sharon Stone en el clásico largometraje en el que su cruce de piernas ya es todo un icono del cine erótico.

En las últimas horas se ha desatado una curiosa teoría según la cual los zapatos que Riri luce en esta imagen son muy parecidos a los que ha mostrado Nicki Minaj también en Instagram por lo que se está especulando con una posible colaboración entre ambas.

Hace años que no escuchamos una canción de la boca de Rihanna, y sus fans no pueden esperar más a que la artista vuelva a la música y les sorprenda con sus nuevos sonidos. De momento, Rihanna no ha dicho claro que vaya a lanzar nada seguro este año, pero sí que ha en numerosas ocasiones que tiene algo entre manos.

No cabe duda de que Riri sabe cómo atraer la atención (casi 8 millones de interacciones en apenas un día) ya sea para su marca de cosméticos o para una presunta colaboración.