The Kid LAROI y Justin Bieber anuncian su colaboración, ‘Stay’, ¿con una indirecta a BTS?

Ya lo avisó The Kid LAROI en una entrevista con LOS40: se vienen cositas. El australiano advirtió a sus fans de que no tendríamos que esperar demasiado para escuchar la nueva música que traía, y así ha sido.

El cantante ha anunciado su colaboración con Justin Bieber, Stay, que verá la luz el 9 de julio. Una noticia que, sin duda, ha revolucionado a todos sus fans. Pero eso no es todo.

El anuncio ha llegado de la forma más original. El australiano ha ido lanzando diversas píldoras de lo que tramaba con el canadiense a través de su cuenta de Instagram. Después de publicar una foto con Bieber, ha asistido a un partido de baloncesto para mostrar a todo el mundo un cartel que decía "Stay. July 9?". Pero aún hay más, y quizás esto sea lo que más ha llamado la atención de sus fans.

En una de estas pistas ha posado junto al CEO de Hybe, la agencia de BTS, en una foto en la que ambos sostienen un cartel de cartón que dice "Dejad a Laroi sacar Stay". ¿Es una indirecta de una posible futura colaboración con los surcoreanos? Tendremos que esperar para saberlo, aunque teniendo en cuenta la imaginación de Laroi, tenga pensado una estrategia de márketing de esta forma.

Artistas como Charlie Puth han compartido su emoción ante la noticia de esta colaboración. "Amo esto", dice entre los comentarios de una de las publicaciones más recientes sobre esta unión musical.

De momento se desconocen cuáles serán los ritmos que protagonizarán Stay, pero lo que está claro es que van a dar de qué hablar en las listas de éxitos. Así ocurrió con el remix de Without You, que contó con la colaboración de Miley Cyrus. Esta nueva versión del mayor hit de The Kid LAROI acumula ya más de 10 millones de reproducciones en Youtube.

Y es que parece que a The Kid LAROI, lo de codearse con otros referentes de la industria se le está dando muy pero que muy bien.