Álvaro Soler estrenará su colaboración con Cali y El Dandee... ¡‘Mañana’!

Ya no queda nada para que Álvaro Soler nos brinde todo un disco con su habitual sonido veraniego y, según ha avanzado ya él mismo, alguna que otra dosis de riesgo. Magia, nombre que recibe también la primera canción que conocimos de él, verá la luz el próximo 9 de julio de acuerdo con las intenciones de Soler, y hasta que ese día llegue continúa revelando algunas de las sorpresas que vamos a poder contemplar en él.

Después del sencillo homónimo y de una apuesta algo más diferente con la canción Si te vas, el artista de sangre alemana lanza un nuevo bombazo que esta vez no le implica a él solo. Porque el nuevo tema de Álvaro Soler va a impactar especialmente por los socios que el cantante ha elegido para acompañarle en ese trabajo. Una alianza inesperada pero que no por ello debería decepcionar, y de hecho estamos seguros de que no lo hará, a juzgar por los éxitos cosechados por ellos.

Los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo, más conocidos como Cali y El Dandee, protagonizan la primera (y seguro que no única) colaboración con el intérprete de Sofía en su nuevo disco. Y ni siquiera él ha podido evitar ironizar con el nombre de la canción que los va a unir, porque coincide con el día en que sabremos cómo suena: Mañana. Eso sí, ya llevaba algunos días anticipándola para los usuarios que le siguen en Instagram.

"Sí, literalmente mañana", ha escrito junto al vídeo promocional que ha difundido a través de las redes. En la pieza podemos escuchar un adelanto de la canción, una fusión perfecta entre los estilos de los tres artistas que se destapará este mismo viernes, a una semana de escuchar la totalidad de Magia. "I can't wait!" ("¡No puedo esperar!"), añadía Soler después en comentarios, para dejar claro que la impaciencia por escucharlo cuanto antes es total.

¿Cuántas ganas hay de que llegue Mañana?