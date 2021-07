Pablo Díaz nos desvela qué es lo primero que se ha comprado con el bote de ‘Pasapalabra’

Este fin de semana solo se habla de una persona: Pablo Díaz. El tinerfeño se ha convertido en le hombre del momento tras haberse llevado uno de los premios más altos que se ha dado en un concurso.

Y es que el pasado jueves, 1 de junio, el joven se llevó el tercer bote más alto que se ha entregado en Pasapalabra: 1.828.000 euros. Además, durante este tiempo, el joven ha conseguido varios récords en el espacio de Antena 3. De hecho, es la persona que más emisiones seguidas ha estado: nada más y nada menos que 260.

Ahora, por fin, se ha llevado el ansiado bote. Una de las preguntas que más le han hecho este viernes a Pablo es la de en qué va a gastar el dinero que ha ganado. El violinista ha hablado sobre sus planes de ayudar a sus padres a que no le falte de nada, independizarse y hacer algún que otro viaje.

Lo primero que se ha comprado Pablo Díaz con el bote

Pero, ¿qué es lo primero que se ha comprado Pablo con el dinero? El concursante nos ha contado en una entrevista cuál es el primer caprichito que se ha comprado. Y es que como buen gamer, no ha faltado una consola:

“Yo siempre digo que quiero que a mis padres no les falte nada y la cuestión económica no sea un problema. También quiero independizarme, que no estaría nada mal. Y el resto, vivir tranquilo. No soy una persona de grandes lujos ni nada. Quizá algún viaje. Ya me he comprado alguna consola de Nintendo, pero realmente siga con la misma vida que llevo hasta ahora”.

Ahora que el joven tendrá más tiempo libre y no tendrá que estudiar para el programa, tendrá tiempo para relajarse jugando a algunos juegos de la famosa consola. ¿Cuál será el primer juego al que jugará?