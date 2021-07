¿Cuánto conoce Dan Reynolds (Imagine Dragons) de España?

Cuando Dan Reynolds (Imagine Dragons) piensa en España siempre se acuerda de la comida. El líder de la popular banda estadounidense de pop-rock tiene claro que la mejor comida del mundo es la española y que por un plato de jamón ibérico español ¡ma-ta!.

Eso es lo que nos ha quedado claro después de hacerle partícipe de nuestro juego a través de una videoconferencia en la que quisimos saber '¿Cuánto conoce Dan Reynolds de nuestro país?'. Y lo cierto es que el músico estadounidense nos sorprende con sus respuestas.

En apenas 4 minutos nos deja claro que envidia nuestra gastronomía, algunos de nuestros platos, disfruta de los restaurantes españoles cada vez que viene y que Crystal Fighters son una de sus bandas favoritas con algunos miembros nacidos en España.

"La comida en España es la mejor comida del mundo. No solo hablo de las tapas, hablo de la cultura, de la comida, de la experiencia... Es imposible de superar. He estado en todo el mundo y he comido en los mejores restaurantes y os puedo decir que no hay rival. España, en mi opinión, tiene la mejor comida del mundo. Y voy a decir más: puede que la comida de Francia se acerque pero para mí se lo tengo que dar a España" nos confesaba Dan Reynolds.

Ahora que han anunciado su nuevo single, Wrecked, y su nuevo álbum de estudio, contamos las horas para poder volver a disfrutar de Imagine Dragons en España. ¿Vamos reservando mesa, Dan?