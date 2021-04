Dan Reynolds es un hombre espiritual. Y no lo decimos solo por su conocido pasado y su confesa religión. Todo en él transmite una sensación de búsqueda de algo que trasciende el presente y que está íntimamente unido a unos valores que para él son irrenunciables. Tanto en la música como fuera de ella. Esa fue una de las razones por las que tanto él como el resto de miembros de Imagine Dragons decidieron tomarse un descanso hace unos años.

Recobrar la pasión por la música fue uno de los motivos del parón como él mismo nos ha confesado durante nuestra entrevista con él hace unos días: "Estaba en el escenario frente a, no sé, cientos de miles de personas en un festival y estaba completamente insensible (...) Amo lo que hago pero después de girar sin parar durante 10 años sentí que era algo redundante. Y no debería serlo" nos contaba Dan Reynolds.

Tampoco la situación mundial de pandemia les ha ayudado demasiado pero durante este tiempo la banda de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) ha sido capaz de dar vida a un nuevo álbum de estudio del que nos dan todos los detalles en una completa entrevista con nuestra compañera Cristina Regatero.

La formación regresa a nuestras vidas desafiándose a sí misma, a su productor Rick Rubin y a toda su legión de seguidores: "Ellos siempre esperan lo inesperado de Imagine Dragons. Y eso es lo que vamos a ofrecerles en este disco".

De momento los primeros aperitivos son Follow you, una preciosa canción de amor donde las guitarras se convierten en las principales protagonistas (producida por Joel Little, fue el propio Dan Reynolds quien la compuso en un momento de su matrimonio muy complicado) y Cutthroat, una apuesta por un sonido punk para hablar sobre como asesinar al crítico interior que llevamos dentro.

La cara A y la cara B de unos renovados espiritualmente Imagine Dragons: "Creo que lo peor que podríamos hacer como banda es seguir exactamente por el mismo camino por el que hemos venido. Y no es que no me guste ese camino. Miro mi pasado y aprecio todo lo que me ha llevado a ser todo lo que soy. Pero nuestros fans han crecido y nosotros también. Somos más viejos y queremos escuchar y decir cosas diferentes. Queremos continuar este viaje con nuestros fans pero no quedarnos parados como si fuéramos agua estancada".

