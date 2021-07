Lola Índigo con Belinda y Tini y el ‘Iko iko’ de Justin Wellington apuntan a la lista

Cada semana la lista se refresca con nuevos éxitos, lo que supone uno de los grandes alicientes del programa: ¡el sábado pasado las dos canciones que partían como candidatas entraron en el top 10! Veremos qué ocurre esta semana, con otro par de excelentes temas. De un lado tenemos a Lola Índigo, Belinda y Tini con La niña de la escuela. No es la primera vez que la granadina une fuerzas con dos estrellas latinas: recordemos que ya lo hizo antes con Danna Paola y Denise Rosenthal en Santería.

Esta flamante alianza de “supernenas” es el single que acompaña el lanzamiento de nuevo álbum de Lola Índigo, La niña, y aborda el clásico tema del “patito feo” que a medida que pasa los años se convierte en cisne deseado. Salpicada de referencias a la infancia, la letra dice: “Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pasa y dice: ‘Oh, nena, oh, nena”. El espectacular vídeo nos transporta a la atmósfera del Baby, one more time, de Britney Spears. Entrará en lista si recibe apoyos suficientes con el Ht #MiVoto40.

Lola Indigo, TINI, Belinda - Niña de la Escuela

El otro candidato de la semana es un éxito viral en TikTok (donde el HT #IkoIko tiene casi 200 millones de visualizaciones). Se trata de una nueva versión del clásico Iko iko, a cargo de Justin Wellington y Small Jam. El original tiene nada menos que 67 años de historia: fue en 1953 cuando lo lanzó James Sugar Boy Crawford basándose en los cánticos de tribus indias, y supuso uno de los primeros éxitos del blues antes incluso de que naciera el rock. Otra temprana versión, de The Belle Stars, sonaba en la banda sonora de Rain man (1988). Entre las múltiples adaptaciones que se han publicado en todo este tiempo quizá recuerdes la que realizó Captain Jack a ritmo de eurodance en 2001.

Todo lo que está ocurriendo con esta canción nos recuerda al fenómeno del año pasado de Jerusalema. Pero ¿quién es Justin Wellington? Viene de Australia, donde lleva grabando temas desde principios de los 2000. Para Iko iko ha invitado a participar a Small Jam, un grupo de las Islas Salomón. Si quieres que la canción del momento ingrese en la lista, debes apoyarla con el HT #MiVoto40.

Justin Wellington - Iko Iko (My Bestie) feat. Small Jam

¡Suerte a todos!