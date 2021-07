Courtney Love apoya la libertad de Britney Spears con esta versión de ‘Lucky’

Si hay algo que a lo largo de estos años ha demostrado Courtney Love es que no tiene reparo en denunciar lo que no le gusta. Lejos de sentir presiones por ser criticada, la vocalista de Hole no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que se le pasa por la cabeza. Alguna de esas veces, de forma muy original, como ha ocurrido recientemente con una particular versión de un tema muy conocido.

Se trata de Lucky, de Britney Spears, canción con la que la cantante ha querido demostrar su apoyo a la intérprete de Toxic, debido a la grave situación por la que estos días es noticia. Tras 13 años tutelada por su padre, Jamie Spears, Britney busca desesperadamente la libertad a la que tiene derecho para poder tener el control de su vida.

Aunque otros artistas cercanos a la cantante han apoyado el movimiento #FreeBritney públicamente, como Justin Timberlake o Christina Aguilera, la lideresa de Hole ha optado por formar parte de esta oleada mundial de apoyo a Britney a través de la música. Para ello, ha escogido una canción incluida en el álbum Oops!... I Did It Again, publicado en el año 2000.

“Alguien me preguntó qué canción iba a cubrir a continuación. No tengo un guitarrista a la mano, así que… sí", dice la que fuera esposa de Kurt Cobain señalándose a sí misma cuando comienza el vídeo. Rápidamente se sienta y comienza a interpretar el tema, con un ritmo más acelerado que el de la original. Con su inconfundible voz ronca y un cambio de look con el que se ha pasado al cabello rosa, Courtney ha querido homenajear a Britney con Lucky.

La elección de esta canción en concreto no parece ser casualidad. En ella, Britney nos presenta a una joven prometedora que, a pesar de tenerlo todo supuestamente a su alcance, se siente muy triste y solitaria. Sin duda, esta podría ser la sensación interna de la cantante quien, desde sus inicios, se ha sentido controlada y presionada por la fama.

En cualquier caso, Courtney no ha sido la única que ha escogido la música para mostrar su apoyo hacia la cantante. También lo ha hecho públicamente Miley Cyrus durante su actuación con motivo de la celebración del 4 de julio en Resorts World Las Vegas. Aprovechando una de las partes más recordadas de la canción Party In The USA, la intérprete le ha querido mandar un mensaje de apoyo a su compañera: “Free Britney! It’s stressing me the fuck out!”, ha gritado.