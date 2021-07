Aitana muere de amor con la última foto de Miguel Bernardeau

Miguel Bernardeau y Aitana decidieron adoptar una perrita hace más de un año. Se trata de una bonita pastor alemán llamada Sopa que se ha convertido en el ojito derecho de sus dueños. Y es que tanto el actor como la cantante sienten auténtica devoción pro su mascota.

De este modo, no es extraño ver a Sopa posando junto a ellos en sus fotos. Además, siempre que pueden aprovechan para jugar con la perrita.

Ahora, Miguel le está enseñando una de sus mayores pasiones: disfrutar del agua. El actor siempre ha sido un amante de los deportes acuáticos. Lo hemos visto en varias ocasiones encima de una tabla de surf. También adora bucear y siempre que puede se pierde en las profundidades del océano.

Ahora, Miguel ha querido enseñar a Sopa a nadar. Eso sí, no lo ha hecho en el mar, si no en una piscina. En las imágenes, vemos a Miguel con Sopa en brazos. En la primera foto, ambos mirando a la cámara. En la tercera, sin embargo, Sopa no aguanta más las ganas de besar a lametazos a su dueño.

“Está aprendiendo a nadar y bucear”, ha escrito Miguel junto a las imágenes de la perrita.

Comentarios llenos de amor

Por supuesto, el post de ha llenado de comentarios. No faltado el de Aitana, quien ha tenido palabras de amor para ellos: “Yo me muero”.

Pero no ha sido la única, ¡ni mucho menos! Pablo Rivero, Gabriel Guevara o Pablo Costas también han comentado con emojis de corazones. Y es que tenemos que reconocer que la estampa parece sacada de una película.

Sin duda, parece que pronto Miguel tendrá una compañera de aventuras acuáticas. Y es que, aunque Sopa no pueda bucear, siempre podrá esperarle jugando en la orilla del mar.