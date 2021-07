Fast and Furious 9 ha llegado a las salas. Tras más de un año y medio de espera, la novena entrega de la saga ha vuelto a los cines por todo lo alto. Lo ha hecho con una nueva historia llena de adrenalina, disparos y, sobre todo, mucho motor.

Por supuesto, desde el momento en el que se anunció la película, los fans no han dejado de sorprenderse. Y es que una vez más han apostado por un elenco lleno de estrellas. Entre ellas vemos una nueva incorporación: nada más y nada menos que la mismísima Cardi B.

La rapera se ha convertido en uno de los fichajes estrella de esta nueva película y, tal y como aseguró Vin Diesel en una entrevista para ET, quieren continuar desarrollando su personaje en futuras entregas. Vamos, que tendremos a Cardi B para rato en la saga.

Ahora, gracias a una entrevista que protagonizó Cardi B con el equipo de Fast and Furious y que puedes ver arriba, sabemos cómo llegó el papel a la cantante.

“Vin Diesel me llamó para hablarme de un papel. Yo estaba como: ‘Qué fuerte Fast and Furious, Me apunto, píllame un vuelo”, empieza diciendo la estrella musical.

“Me gusta interpretar a una mujer poderosa y fuerte. Todo este equipo es mi equipo. Son la bomba”, dice la joven ante la cámara.

Sin duda, parece que Cardi B se lo ha pasado como una niña rodando esta nueva entrega y tiene ganas de repetir. ¿Se convertirá en una de las nuevas caras del cine de acción? Estamos seguros de que tiene futuro en ello. Y es que Cardi es una mujer de armas tomar.

Fast and Furious 9 ya se puede ver en los cines.