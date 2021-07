Calvin Harris enfría la posibilidad de un Funky wav bounces vol 2

Han pasado 4 años desde que Calvin Harris publicara su último álbum de estudio: Funky wav bounces vol 1. Durante todo este tiempo el dj escocés no ha estado parado y ha publicado varios EPs y singles sueltos que han hecho las delicias de sus seguidores, muchos de ellos evolucionando en su sonido como Love Regenerator.

Por ello fueron muchos los rumores durante el pasado año que especularon con la posibilidad de que el artista estuviera preparando una secuela numérica de ese proyecto discográfico que vió la luz en 2017. Sin embargo en una reciente entrevista con Capital FM ha enfriado todos los rumores.

Calvin Harris ha explicado que Funky wav bounces vol 1 fue un disco muy complicado de grabar y producir debido a todas las colaboraciones y diferentes sonidos que incluía ese LP. Además de todo ello, el dj asegura que siente que todavía el disco tiene mucho que ofrecer ya que sigue en posiciones destacadas de las listas de música electrónica de muchos países.

"No sé si hay necesidad de ello. Supongo que eso es lo que estoy pensando sobre Funk wav bounces vol 2" ha dicho textualmente el músico. Nos quedamos por lo tanto con las ganas de escuchar nueva música del escocés que recoja el testigo de su más reciente canción publicada: by your side junto a Tom Grennan. Y no será su única colaboración del año como él mismo ha desvelado.

Porque Calvin Harris ha confirmado en esta entrevista que tiene varios hits preparados y a la espera con importantes artistas que prometen dar mucho que hablar a lo largo del 2021 y del 2022. Ha costado esperar al verano para recibir su primera canción del año pero en los planes del dj queda claro que quiere volver a conquistar el número 1 como hizo con hits como Feel so close, Summer o One kiss (con Dua Lipa).