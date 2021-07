El mini bikini de Dulceida con el que hemos descubierto el tatuaje que nunca habíamos visto

No están siendo momentos fáciles para Dulceida tras trascender públicamente su ruptura y descubrirse que realmente no existía matrimonio entre ella y su pareja. Pero si algo caracteriza a mujeres como ella es su fortaleza para salir adelante de estas situaciones dolorosas para el corazón.

Y en su última publicación en Instagram ha querido rendir un homenaje a su cuerpo y también a todos sus seguidores para los que ha mostrado una nueva colección de bañadores de la Rainbow Family de la marca Oh My Crop Top que se ajusta a cada una de las curvas de su cuerpo.

Con un estilo tye-dye que favorece el tono de su piel, la influencer ha ofrecido uno de sus posados más veraniegos y explosivos a bordo de un yate en pleno mar Mediterráneo en Formentera. Pero lo curioso de la imagen es que dado lo minúsculo del bikini, Dulceida nos ha mostrado parte de un tatuaje que difícilmente podríamos haber visto de otra manera.

Porque la protagonista de una de las imagenes del verano tiene tatuajes por todo el cuerpo (brazos, espalda, costado, piernas...) y junto al de su muslo derecho en el que se puede leer Invincibles está el tatuaje tribal que se hizo con 14 años en la zona del pubis sin el consentimiento de sus padres.

Dulceida siempre ha confesado que la mayoría de las veces lo tapa con las manas en sesiones de fotos en las que posa con poca ropa: "Es una especie de tribal un poco feo y que no se entiende. Nunca os hagáis tatuajes sin pensarlo. Los que me seguís desde hace mucho ya lo conoceis pero siempre me lo tapo con la mano".

Gracias a su posado en este 2021 nos podemos hacer una idea del tatuaje que nunca habíamos visto con tanta claridad. ¡Uf, qué calor!