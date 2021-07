Rosanna Zanetti sobre la pasión que comparte su hijo con David Bisbal: “Me encanta y me pone nerviosa”

Rosanna Zanetti siente devoción por los suyos. La modelo venezolana lleva tres años casada con David Bisbal y junto a él ha formado una preciosa familia. Además de la hija que comparte Bisbal junto a su anterior pareja Elena Tablada, la familia ha aumentado en los últimos años. En 2018 llegó Matteo para revolucionar la vida de la pareja. Y en 2020 la pequeña Bianca.

Desde el primer momento, Rosanna ha compartido sus vivencias como madre con sus más de 600 mil seguidores y seguidoras de Instagram. La joven ha hecho participes a sus fans de algunos momentos de su vida.

Ahora, Rosanna ha querido mostrar la increíble capacidad que tiene el pequeño Matteo con la bicicleta. El pequeño, a pesar de tener solo dos años y medio, conduce una bici de su tamaño de dos ruedas. Y es que, tal y como dice su madre, no le da nada miedo.

Rosanna ha compartido un vídeo donde Matteo corre sin problema encima del pequeño vehículo por un jardín. Parece que ha heredado de su padre el amor por ir en bicicleta.

Rosanna ha compartido la dualidad de sentimientos que tiene cuando ve al pequeño Matteo siendo tan osado:

“El torbellino Matteo. Con 2 años no le tiene miedo a nada. Por una parte me encanta y por otra me pone nerviosa. ¿Alguien más igual con sus peques?”, ha escrito la modelo junto al post.

La reacción de otras madres y padres

El post se ha llenado de comentarios contando sus experiencias con sus propios peques. Y es que, como madres y padres, las personas tienden a preocuparse. También están los que se han dado cuenta del gran parecido del peque con su padre. Al menos en el aspecto de la pasión por el ciclismo. Estos son algunos de los comentarios que le han dejado a Rosanna:

“Yo con el mío de un año tengo exactamente la misma sensación”

“En nada se va de ruta ciclista con papi. De tal palo tal astilla”

“Anda, los mios tienen once años y no saben ni montar. Matteo les da 10 vueltas”

“¿A quién habrá salido?”

Sin duda, en cuanto sea un poco más mayor, Matteo saldrá a dar paseos en bici con su padre. Menudas rutas se van a marcar los dos Bisbal.