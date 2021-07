Tom Brusse se derrumba en 'Supervivientes' después de que Sandra Pica le confirme su ruptura

Tom Brusse, uno de los concursantes más queridos de la edición de Supervivientes 2021 que Telecinco está emitiendo en estos momentos, sufrió ayer en directo un duro varapalo sentimental. Sandra Pica, con quien consiguió hablar por teléfono este miércoles después de haber tenido que llevar un taparrabos para lograr esta recompensa, le dejó claras las cosas y le dijo que, aunque tenían una conversación pendiente fuera y que preferiría haberlo podido hablar a la cara, tenía que saber que ella había seguido con su vida fuera y que por lo tanto su relación había acabado.

La pareja, que se conoció en La isla de las tentaciones y que participó junta en La Casa Fuerte después de que ambos hubiesen pasado por Mujeres y Hombres y Viceversa, puso así punto final a su relación públicamente este martes después de que, en los últimos meses en los que Tom Brusse ha estado en Honduras, ella ya había viajado hasta allí para dejarle claros sus sentimientos.

Sin embargo, el viaje hasta el Caribe pareció haber confundido a Sandra. La diseñadora de moda de Barcelona, tal y como ella le explicó a Tom Brusse durante su llamada de anoche, se removió por dentro cuando le vio y sus fuerzas flaquearon. Pero al salir de la isla y volver a su vida, Pica se dio cuenta de que debía continuar por su cuenta y dejar atrás su relación con Tom.

La llamada de Sandra Pica

"Cuando yo fui Honduras te había respetado hasta el último momento. Cuando volví no fue igual, conocí a alguien. Pero no tengo pareja he vuelto a casa de mi madre", le dijo Sandra a Tom dejándole claro que ella estaba haciendo su vida por su cuenta.

Esto no le sentó nada bien al francés, que enseguida quiso saber de quién se trataba, pero Sandra trató de quitarle importancia a la persona concreta y le explicó que ella no tenía pareja ahora mismo. "Igual que tú las conocías cuando estabas conmigo. Al menos no estaba contigo, te había pedido un tiempo", le respondió la de Barcelona.

Tom, a quien le costó asimilar la noticia, no dudó en responderle que cómo iba a poder ser fuerte en Supervivientes si está loco por ella. "Te estoy llamando a ti y no a mi familia. Porque tengo miedo a perderte", le dijo el francés.

Una sorpresa agradable para Tom

Pero como no todo puede ser malo en Supervivientes, la organización decidió que, una vez Tom colgase el teléfono a Sandra Pica, le tenía que estar esperando algo agradable. Por eso, cuando Tom todavía se encontraba en la cabina telefónica que el programa había colocado en Playa Escondida para que el francés realizase su llamada, Candice, la hermana de este, apareció por detrás para darle una sorpresa muy agradable.

"¿Esto no puede ser, no? ¿Esto no es real?", dijo Tom después de fundirse en un abrazo con su hermana. "Mi hermana es todo para mí. Es la mujer de la casa. Es todo, es mi vida, es mi orgullo", añadió el superviviente, que podrá disfrutar ahora de unos días al lado de Candice.

Además, para animarle, Carlos Sobera le trasladó su apoyo desde Madrid y animó al público del paltó de Supervivientes a darle un aplauso que él pudo escuchar desde Honduras y que agradeció enormemente.