Val Kilmer estremece Cannes con su documental autobiográfico

Los documentales biográficos se configuran como la oportunidad perfecta para contar de un modo diferente al habitual la vida de un personaje público. Ya sea a través de un biopic ficcionado o verídico, somos capaces de conocer a la verdadera persona que encarna al famoso de turno y nos ofrece una perspectiva personal de su perfil más desconocido.

Sin embargo, merece la pena distinguir entre aquellos que se realizan bajo la mirada personal de un director, que puede haber tenido contacto con la persona en cuestión, o todo lo contrario; y los que son narrados en primera persona como si se tratara de un diario audiovisual. Éstos últimos, sin duda, son los que suelen poner más a menudo los pelos de punta de un espectador que espera encontrarse con un contenido, a veces, idealizado y distante de la realidad.

Por eso, en la segunda jornada de la 74ª edición del Festival de Cine de Cannes, que arrancó este martes, gran parte del público enmudeció con Val. Se trata de la biografía documental de Val Kilmer quien, entre otros papeles, se encargó de interpretar al malogrado Jim Morrison en la película The Doors dirigida por Oliver Stone.

Aunque no estuvo presente el protagonista de la cinta, sí se pudo ver en la alfombra roja a los hijos del actor, Mercedes y Jack Kilmer, que también participan en la película más allá de las imágenes, puesto que firman como coproductores. Los acompañaron los directores Ting Poo y Leo Scott, encargados de juntar todo el material de archivo audiovisual y convertirlo en uno de los documentales más reveladores del año.

En el filme, se exponen algunos de los capítulos más importantes de la vida de Val, como el momento en que conoció a la que fuera su primera esposa y madre de sus hijos, Joanne Whalley, y cómo fue su divorcio. No obstante, como en todo documento audiovisual de estas características, la historia arranca desde la infancia del protagonista con imágenes grabadas por él mismo cuando era pequeño.

Tampoco faltan testimonios sobre cómo fueron sus incursiones en películas de gran éxito, como Top Gun, Willow o Batman Forever, que le convirtieron en una estrella en las décadas de los 80 y 90. No obstante, a pesar de su popularidad, este joven que llegó a ser admitido en la escuela Juilliard con 15 años fue desapareciendo poco a poco de la gran pantalla.

A pesar de esto, el actor nunca renunció a formar parte del deseo nostálgico de sus seguidores y encontró en ello una forma de beneficiarse económicamente. Según comenta el actor en la película, “para mucha gente vender fotos de cuando hice Batman es tocar fondo, pero me permite encontrarme con mis fans. No me siento humillado”.

En cierto modo, con esta biografía audiovisual Val cierra una etapa que llevaba mucho tiempo planificando, ya que en los últimos años ha sentido gran interés por hacer una película sobre lo que ha significado la actuación en su vida. Sin embargo, en 2015 se le diagnosticó con cáncer de garganta por el que fue sometido a una traqueotomía y a la consecuente pérdida del habla. Para hablar de su historia a viva voz, el intérprete quiso contar con su hijo Jack, encargado de la narración del filme.

Aunque solo han podido disfrutar de esta película un reducido número de personas en el festival de cine que se está celebrando estos días en el país vecino, este biopic llegará a todos los públicos a través de Amazon Prime el próximo 6 de agosto.