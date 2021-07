Ringo Starr celebra su 81 cumpleaños con un ritual muy hippie

Dicen que la edad es solo un número, que se demuestra con la actitud y, a decir verdad, eso es algo de lo que Ringo Starr puede presumir. No pasan los años por el que fuera batería de The Beatles, ni siquiera, aunque acabe de soplar 81 velas. Con razón forma parte del imaginario popular por ser uno de los artistas más modestos y divertidos de la historia de la música.

Y es que Ringo siempre ha hecho gala de su simpatía y buen humor. Rara vez se olvida enviar un mensaje deseando la paz (con el gesto que hizo famoso Winston Churchill con los dedos como símbolo de la victoria) allá donde vaya y su presencia suele celebrarse en eventos como la pasada gala de los Premios Grammy. Allí compartió escenario con Billie Eilish y su hermano Finneas durante la entrega de galardones.

Probablemente a ambos les hubiera gustado celebrar junto al músico su 81 cumpleaños este miércoles, cuando se rodeó de amigos y familiares frente a la escultura Peace & Love que donó por un valor de 800 libras a la ciudad de Beverly Hills hace ya dos años. Con esta curiosa obra de arte, en la que los dedos índice y corazón apuntan al cielo, quiso convertir su cumpleaños en una fiesta de la paz y del amor.

Ya lo anticipó a través de su Instagram, ya que en una publicación invitó “a todos los que quieran unirse a la celebración de la paz y el amor”. Así, extendió el hashtag #PeaceAndLove a todos sus seguidores, animándolos a hacerlo universal este siete de julio. “Puedes publicarlo, puedes decirlo, incluso, puedes pensarlo, pero sería genial si vinieras a celebrarlo conmigo”, indicó en un vídeo.

Así, varios fanáticos se reunieron frente a la escultura, situada en Santa Mónica Boulevard, a la espera de que el músico apareciera con su característico gesto. Lo hizo rodeado de amigos y familiares, entre los que no faltó su esposa, Barbara Bach, y el guitarrista Joe Walsh, de The Eagles. Sin embargo, aunque no le faltó compañía, hubo un detalle que no pasó desapercibido y sorprendió gratamente al artista.

Today in history, a Starr was born! Wishing @RingoStarrMusic #PeaceAndLove and a happy 81st orbit around the Sun. 😎☮️✌️🌟❤️🎶 pic.twitter.com/PB5G4BFlvY — NASA (@NASA) July 7, 2021

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, le envió al cantante de With A Little Help From My Friends una curiosa felicitación a través de su cuenta de Twitter con la siguiente leyenda: “Today in history, a Starr was born! Wishing Ringo #PeaceAndLove and happy 81st orbit round the sun!”. Para ello, utilizaron varias imágenes del universe. Está claro que Ringo ha conseguido su objetivo: ¡Esta felicitación sí que ha dado la vuelta al mundo!