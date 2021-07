Olga Moreno rompe a llorar en ‘Supervivientes 2021’ tras confesar su traición a Melyssa: “Me siento sucia”

El hambre forma parte de Supervivientes 2021 como un concursante más. La escasez de comida transforma a los concursantes de manera que la audiencia acaba viendo lo mejor y lo peor de cada uno… Y esta vez ha sido lo segundo.

Hace una semana que Melyssa se enfrentó a su decisión más dura en el concurso: dejar que cortasen su melena y la de su madre a cambio de alimentos. Aceptó, y acabó con un cambio de look bastante notable. No fue la única, puesto que Olga Moreno accedió al mismo trato.

La recompensa para ambas fue un bote de crema de cacao, aunque Melyssa descubrió que alguien había comido del suyo. El programa, por supuesto, tenía imágenes del robo:

Conociendo como conoce a sus compañeros, Melyssa amenazó con enterarse igualmente de la identidad del ladrón en la inminente sesión de Palapa con Jorge Javier. Por tanto, la culpable confesó su hurto: fue Olga Moreno.

La exparticipante de La Isla de las Tentaciones mostró una increíble decepción al enterarse de la noticia, y tenía motivos para ello. En todo momento aclaró que no fue por quedarse sin algo de su crema, sino porque la había ganado gracias al gesto de su madre, por su propio sacrificio cortándose el pelo.

Además, destacaba que Olga Moreno no sólo fue quien le cortó el pelo -por lo que era consciente de su esfuerzo-, sino que también ganó una crema de cacao idéntica que aún poseía en el momento del robo.

Olga Moreno, absolutamente destrozada

Después de la evidente amistad que han creado en Honduras, la decisión de Melyssa de cortar la relación con Olga ha destrozado a la diseñadora. De hecho, cuando Melyssa le contaba los hechos a Jorge Javier, no ha podido evitar empezar a llorar.

"Me siento sucia", confesaba Moreno ante la situación. Parece que la experiencia le está pareciendo extremadamente complicada, y con ello ha hablado del porqué de su comportamiento. En definitiva, su excusa pasaba por estar pasándolo mal con las condiciones del programa.

Melyssa, ante el llanto desconsolado de su compañera, intentaba calmarla explicándole que no la perdonaba porque no sería sincera consigo mismo si lo hiciera; aunque no quería que se sintiera "la peor persona del mundo".

Eso sí, en las nominaciones decidía retirar su promesa de ir contra "el ladrón" para ser coherente con esa segunda oportunidad que le había prometido en el futuro. Quizá un primer paso para una pronta reconciliación.