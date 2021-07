Rocío Flores se emociona al pensar en un abrazo con Rocío Carrasco

Desde que Rocío Carrasco hizo oficial su fichaje por Sálvame todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿coincidirá con su hija por los pasillos de Telecinco ahora que ambas trabajan en la misma cadena? La propia protagonista de Rocío. Contar la verdad para seguir viva ya respondió a esa pregunta durante una de sus primeras intervenciones en el programa de Telecinco.

“Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo seguir para adelante y seguir con cosas que me aporten, no que me quiten. Ya se me han quitado cosas durante muchísimos años. Vamos a intentar que las cosas sumen, no que resten", aseguró Carrasco.

Los compañeros de El programa del verano le hicieron la misma pregunta a Rocío Flores y ella también descarta un encuentro con su madre. "El momento no se va a producir y no porque yo haya pedido no coincidir con ella", afirmó la influencier y nutricionista, que se emocionó al pensar que si ese encuentro llegaba a producirse ambas se fundirían en un abrazo.

La reacción de Rocío Flores, en vídeo

Además, Rocío Flores no quiso pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su madre en Sálvame. "Bastante mal lo he pasado con este tema. No quiero verme en la tesitura de tener que contestar cada vez que se dice algo. Cada uno que haga con su vida lo que quiera y que ahora se me respete la decisión que he tomado. Me he antepuesto a todo el mundo y ahora me quiero centrar en mí, en mi paz, y no voy a poner en juego mi salud por estas cosas".