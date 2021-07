Justin Bieber bate su propio récord con 3 conciertos en menos de 24 horas

Justin Bieber tiene todo preparado para arrancar su nueva gira mundial en 2022 después de 6 años sin salir a dar conciertos por todo el mundo. Un tiempo en el que el artista ha cambiado radicalmente como también lo ha hecho su música pero de la que está dejando pequeñas pinceladas en directo en este 2021.

Ya lo vimos durante su show exclusivo para San Valentín con NRJ y ahora lo ha hecho en el majestuoso escenario de Las Vegas donde lo ha dado todo. Porque el canadiense ha batido su propio récord ofreciendo 3 conciertos en menos de 24 horas.

El fin de semana en la ciudad del pecado estadounidense tenía previsto uno de los directos de Justin Bieber pero el solista se ha debido sentir muy agusto y el hecho de volver a estar en contacto con su público le ha animado. La noche del 9 de julio la arrancó en el teatro Encore ante 1500 espectadores ante los que brindó un conciertado de 18 canciones, en una de las cuales estuvo acompañado por Kid Laroi presentando por primera vez en vivo su colaboración Stay.

En plena madrugada, los presentes en el XS Nightclub disfrutaron por sorpresa de un mini-concierto del intérprete que les regaló 5 canciones (Where Are You Now, Cold Water, Peaches, Sorry y What Do You Mean) ante 3000 personas. Sin apenas tiempo para descansar, la noche del sábado también volvía a sonar a la música del canadiense.

La gran pelea de su amigo Connor McGregor fue el preludio para un show privado de apenas 500 afortunados que disfrutaron con media docena de sus temas y donde volvió a repetir con kid Laroi. ¿Quién da más?

Desde Purpose World Tour, el artista no se ha subido a un escenario para presentar sus canciones y todo apunta a que el Justice World Tour que arrancará el próximo mes de febrero será un espectáculo por todo lo alto. Además de tener dos discos completos y un EP (Freedom) que presentar en directo, más de media década sin salir en concierto habrá disparado las ganas del solista de tocar.

De momento, Justin Bieber ha puesto fecha a sus primeros 52 conciertos repartidos en algo más de 5 meses en los que recorrerá las principales ciudades estadounidenses con algunos shows en Toronto (Canadá).