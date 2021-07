Este es el adelanto en exclusiva de ‘El Cover’, la película que pondrá música a este verano

Ya queda menos para el gran estreno de Secun de la Rosa como director. Será con la película El Cover donde veremos al actor de Aída a los mandos de la realización, una oportunidad muy especial para conocer su lado más creativo. Se trata de una cinta musical de la que te presentamos en exclusiva un adelanto.

En éste, los protagonistas de la cinta comentan cómo fue su experiencia encarnando a ciertos personajes de la música popular. Es el caso de Carolina Yuste, quien se puso en la piel de la gran Amy Winehouse para interpretar una de sus canciones icónicas, Back To Black. “Lo he intentado hacer lo mejor que he podido, con muchísimo amor y muchísimo respeto. Poder ser Amy y cantar esta canción, que es el gran tema… ni en mis mejores sueños”, ha comentado la actriz.

Este adelanto comienza con una interpretación muy especial realizada por Marina Salas, a quien hemos tenido la oportunidad de ver en producciones como Tres metros sobre el cielo o a serie El Barco. Se trata de la canción Yesterday When I Was Young, firmada por el artista francés charles Aznavour y que, por cierto, se escucha muy bien en boca de la actriz.

Aunque no lo parezca, ésta es la primera vez que Marina Salas se enfrenta, micro en mano, a la cámara y lo ha reconocido en este adelanto en exclusiva. “No había cantado antes. Siento como un vínculo bastante íntimo con la música, porque me emociona y forma parte de mi vida”, ha mencionado.

Además de estas dos actrices, también forma parte del reparto Àlex Monner (Pulseras rojas, Vivir sin permiso), que ha demostrado tener mucho desparpajo para ponerse frente a las cámaras a cantar y tocar la guitarra. Todo ello, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes en las producciones en las que ha participado.

“La experiencia de cantar ha sido muy buena. No había cantado nunca en una película. Tampoco soy muy cantarín, no suelo cantar en mi día a día aunque me encanta”, ha comentado el actor de este debut como director de Secun de la Rosa. La película se estrenará en todos los cines de nuestro país el próximo 23 de julio.

Su trama se centra en la historia de Dani (Àlex Monner), que ha heredado de su familia el amor por la música, una pasión muy difícil de ligar con el miedo al fracaso. Debido a esa posibilidad, opta por trabajar como camarero en lugar de intentar hacerse hueco en aquel mundo del que sus padres obtuvieron cierto reconocimiento. Es allí, en Benidorm, donde conoce a Sandra (Marina Salas), quien le abrirá los ojos y le impulsará a cumplir sus sueños.