Camilo, un nuevo maestro en español de Shawn Mendes

Camilo y Shawn Mendes, juntos en el remix de Kesi. Ese es el resumen más directo y abreviado de la gran amistad que ha surgido entre ambos compositores y sus respectivas parejas y que nos dejó unas comentadísimas fotografías de los 4 en el estudio y de visita por Miami.

Apenas un mes y una semana de aquellas imágenes en las que Camilo, Shawn, Camila Cabello y EvaLuna disparaban los rumores de la escena pop acerca de una posible colaboración múltiple entre los 4 artistas tenemos el primer fruto que poder llevarnos a la boca.

Y afortunadamente no vamos a tener que esperar demasiado para poder hacerlo. El solista colombiano lo ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales y este mismo miércoles ya podremos disfrutar del remix de Kesi entre Shawn Mendes y Camilo.

"KESI REMIX con mi hermano @shawnmendes !!! Miércoles 12pm EST 🙏🏼 PRESAVE EN BIO! Amo que seas parte de LA TRIBU⛺️🔥Tribu, no puedo esperar a escuchen lo que hicimos!! ☀️ ☀️ ☀️ ☀️" escribió el cantautor y compositor que ha revolucionado en los últimos años la escena musical latina gracias a sus letras que ya han conquistado a artistas como Dani Martín, Shakira...

Se nota que se lo han pasado bien durante la grabación, composición, quedada... a juzgar por las imágenes de ambos de fiesta disfrutando a todo volumen de la canción que están a punto de estrenar de manera conjunta.

Y si con Camila Cabello, Shawn Mendes comenzó a cantar aquello de 'I love you when you call me señorita' todo apunta a que las lecciones de español continuarán en el remix de Kesi. De aquí a grabar un disco en nuestro idioma hay solo un paso así que ¡anímate Shawn!