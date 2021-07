Rosalía se ha pronunciado sobre el gazpacho de Belén Esteban y puede tener consecuencias

Rosalía y Belén Esteban son dos nombres que hemos visto asociados en más de una ocasión. La colaboradora de Sálvame y princesa del pueblo, ha manifestado en más de una ocasión su admiración por la cantante. Y la catalana no se ha quedado atrás y ha dejado claro que es algo mutuo.

Las hemos visto posar juntas en alguna fotografía y ahora hemos podido comprobar que su relación es sólida. De ahí que la cantante haya querido dar un empujón al último proyecto comercial de la celebritie.

La Esteban ha aprovechado su tirón mediático para vender diversos productos, pero, de momento, no han resultado tan bien como podía esperarse. De las sartenes o joyería se ha pasado a la gastronomía y parece que este nuevo reto le está funcionando a las mil maravillas.

Sabores muy comentados

Era en su programa donde nos presentaba Los sabores de la Esteban, una gama de productos muy españoles que ella ha querido elaborar con su sello personal. Se ha involucrado al máximo en esta empresa y no ha dudado en confesar el tiempo que ha dedicado a encontrar los productos más especiales para elaborar sus gazpachos y salmorejos. Hasta que no dio con el sabor que buscaba, no paró.

Desde hace unos meses podemos encontrar sus productos en los supermercados y cada vez son más los que avalan esa calidad de la que ella hacía gala desde que los presentó. Ahora, puede presumir de tener el apoyo de Rosalía.

La cantante no ha dudado en subir un storie en el que podemos verla beber el gazpacho mientras asegura que está buenísimo. Sin duda, el mejor spot que podía tener este producto que ha llegado a los casi 17 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Aunque en el cristal de las gafas que lleva puestas en la imagen podemos leer 50% ángel, 50% demonio, está claro por cuál de las dos se decantaría Belén Esteban para definirla.

Rosalía promocionando por Instagram Stories el gazpacho de Belén Esteban: "Está buenísimo". pic.twitter.com/U6nLcE7Zp1 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) July 14, 2021

El gazpacho más internacional

En redes, donde no ha pasado desapercibido este apoyo, ya hacen quinielas sobre quiénes serán los próximos famosos en probarlo y muchos coinciden en un nombre: Kylie Jenner, la gran amiga de Rosalía que podría abrirle el camino internacional a Belén. Aunque no es el único nombre que ha salido.

la rosalía promocionando el gazpacho de la belén esteban, lo próximo es la kylie — ane li (@anelicasvx) July 15, 2021 me imagino a la kylie viendo la historia de rosalía bebiendo el gazpacho de belén esteban y mi cabeza explota la verdad — ✦ inés ✧ (@nokiadelperreo) July 14, 2021 Que Ariana grande pueda entrar al Instagram de Rosalía y ver el gazpacho de Belén Esteban me parece una fantasía y parte de la cultura pop. — Cesc Aguiar♓ (@AguiarCesc) July 14, 2021 Las Kardashian en instagram viendo la historia de Rosalía con el gazpacho de Belen Esteban? pic.twitter.com/GLuYnRZgCt — Salseo💫 (@TVSALSEO) July 14, 2021 pensando en que las Kardashians saben quién es Belén Esteban gracias a las historias de Rosalía — ロザリア🍜 (@ndenathalyy) July 15, 2021 Que la Kylie y Naomi Campbell van a ver la cold tomato soup de La Esteban 👀👀 https://t.co/QSzoVLZJH3 — VIBRA ULTRA ZEN ✨📿🔮 (@Desahogada) July 14, 2021

¿Llegará el gazpacho de la Esteban a Estados Unidos? Sin duda, haría triunfar su negocio y la socialité podría llegar a plantearse dejar la televisión. Claro que preferiríamos que no lo hiciera porque nos sigue dejando muy buenos momentos pese a la tira de años que lleva en pantalla.