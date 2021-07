Ya sabemos el motivo de la bronca de Melyssa con Tom tras su puente de las emociones en ‘Supervivientes’

En Supervivientes: Tierra de nadie pudimos ver a Tom Brusse en el puente de las emociones. El francés se derrumbaba hablando de su familia y de sus múltiples infidelidades. Ya con Carlos Sobera supimos que tras ese momento en el que pudimos verle llorar desconsolado terminó con una posterior bronca con su ex, Melyssa Pinto.

Este jueves, en la gala con Jorge Javier Vázquez pudimos ver lo que sucedió entre ellos. El momento que ha generado tanta tensión a raíz de la confesión de las traiciones de Tom.

“He traicionado a varias personas. Lo hemos visto todos, en mis situaciones amorosas. Hace un año traicioné a Melyssa con Sandra. Hablar de este tema es muy complicado para mí porque Melyssa siempre ha dado todo por mí, ha hecho muchísimas cosas por mí y le he traicionado delante de millones de personas", empezaba contando sobre este tema.

Pero no se quedaba ahí, su última ex también ha sufrido lo suyo. “He traicionado a Sandra también, cuando ella también me daba todo. Es que no entiendo lo que me pasa en mi cabeza. Cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle amor, yo no, voy a mi bola y eso es que no me lo puedo quitar de la cabeza", reconocía asegurando que había engañado a su novia primero con Melyssa y luego con otra persona.

Una vez finalizado ese momento emocionalmente tan fuerte, Tom regresó con sus compañeros. “En traición he dicho que te había traicionado cuando no te lo merecías. Que he traicionado a Sandra…”, les contaba a sus amigos.

La gran bronca entre ex

“¿A Sandra por qué?”, preguntaba Melyssa. “Porque le he sido infiel contigo”, contestaba el francés. Y ahí saltaba su ex que no estaba de acuerdo con esa afirmación. “¿Ves como las cosas no coinciden? Él, en teoría, había vuelto conmigo, pero ahora dice que estaba con ella, vamos que estaba con las dos a la vez. Yo no me veo con ningún chico que tenga pareja, eso lo primero”, decía ya exaltada.

“Te mandó un mensaje Sandra estando en República Dominicana y dijiste ‘no la voy a contestar porque estoy contigo. Todo esto que ha pasado, me arrepiento’… No me vuelvas a hablar en tu puta vida, porque no soporto gente con tanta jeta como tú, mentiroso, que eres un mentiroso, traicionero y todo lo que te han llamado”, explotaba Melyssa.

Y no quedaba ahí la cosa porque la superviviente tenía más cosas que echarle en cara: “Tú me comiste la olla y acabé acostándome contigo y luego te fuiste con ella sin que yo lo supiera. ¿Quién es la cornuda? ¿Ella o yo? Tú no quieres a nadie, no tienes corazón, y ese egoísmo es el que te va a hundir, por eso te pasan cosas malas en la vida”.

Aunque la cara más atónita de Gianmarco que estaba allí presente llegó cuando Melyssa hizo referencia a unas declaraciones de Tom en una revista. “Y encima tienes los santos cojones de ir a una revista y decir ‘es que Melyssa se iba a suicidar’. Pero ¿tú qué te piensas?, ¿qué yo me voy a matar por ti?”, le espetaba a su ex.

Está claro que en esta historia quedan muchos asuntos por arreglar.