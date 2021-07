Paco León se planta una melena pelirroja y se saca parecido con un cantante y una princesa

Paco León tiene el verano ocupado. Está centrado en El maravilloso Mago de Oz, una película en la que, una vez más, toma las riendas como director. La historia recrea el viaje iniciático de una adolescente y está inspirada en el clásico literario adaptado a una época contemporánea de manera muy libre.

Además de director es guionista junto a Javier Gullón y no es solo un proyecto cinematográfico. La película dará protagonismo a otras disciplinas artísticas como la danza, la moda, las artes plásticas o la música.

De hecho, contará con varios jóvenes talentos musicales como Dora Postigo (la hija de Bimba Bosé) - para la que ya ha dirigido algún videoclip -, Áyax Pedrosa o Wekaforé Jibril (Spirit disco). Se unirán en el cartel a actores consagrados como Carmen Maura, Carmen Machi o Luis Bermejo.

Deformación profesional

En esta ocasión, él no actúa, pero eso no impide que se ponga en la piel de otros personajes. “La posticería me pierde. Aunque en esta sólo dirijo (no actúo) no me resisto. Estoy entre Brave y el cantante de Maná”, escribía junto a una fotografía en la que podemos verle con una peluca de larga melena pelirroja.

Deformación profesional, no puede evitar transformarse y aunque él ha apostado por Mérida, sus seguidores han incluido en la lista de parecidos razonables, a otra princesa Disney.

También estás muy Ariel!🧜🏽‍♀️😘😘😘😘😘

Y aun así te pareces más a la sirenita que a la tía que han elegido.

que diferente se ve la sirenita

Vas a hacer el live action de la sirenita?

Múltiples parecidos

Aunque una gran mayoría se han decantado por Ariel como el parecido más evidente, ha habido muchas más sugerencias. Está claro que la peluca ha dado mucho juego y nos ha permitido echarnos unas risas. Sin duda, una buena forma de comenzar un rodaje con buen ambiente.

Otros cantantes, actrices o, incluso, una superviviente de la última edición, se han sumado a la lista. ¿Con cuál te quedas?