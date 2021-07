Penélope Cruz se despide de su suegra, Pilar Bardem, con una carta muy emotiva

Este sábado 17 de julio, Pilar Bardem fallecía dejando huérfana a una saga de actores que siempre se han enorgullecido de pertenecer a una familia con carácter y mucho peso en la industria. A sus 82 años moría en Madrid a causa de una enfermedad pulmonar. Eran sus hijos los que confirmaban su muerte a través de un comunicado.

Desde que se conoció la noticia, los mensajes de cariño y tristeza se han ido sucediendo en el entorno de varias esferas públicas, incluyendo la política y, por supuesto, la del cine. Una de las despedidas más emotivas ha sido la de su nuera, Penélope Cruz, mujer de su hijo Javier Bardem. Juntas fueron chicas Almodóvar y precisamente una de las fotos de esa película que las unió, está entre las que ha querido recordar en estos momentos tan duros.

“Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?”, empezaba escribiendo.

Penélope siempre ha presumido de suegra y ha reiterado, en más de una ocasión, la suerte que había tenido en ese sentido. “Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo”, reconocía.

Una mujer luchadora

Y no ha querido dejar de señalar ese carácter reivindicativo que tenía Pilar Bardem que nunca dejó de luchar por los suyos y por su profesión.

“Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable”, continuaba su carta.

“Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. Y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar. 💜”, terminaba.

Unas palabras llenas de emoción y agradecimiento que han querido comentar algunos amigos y compañeros.

Silvia Abascal: Ese parto… cómo cruza la vida de sabia… ❤️ Abrazo enorme, Familia.

Goya Toledo: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️OS QUIERO MUCHO

Asier Etxeandía: ❤️ Que milagro de relación

Bibiana Fernández: 💜🙏🏻

El amor de una familia

Entre los muchísimos mensajes que se han difundido para despedir a Pilar Bardem, también ha destacado el de la hermana de Penélope, Mónica Cruz.

“Siempre te recordaré con una sonrisa y siempre me sentiré muy afortunada por haber formado parte de tu vida. Gracias por todo lo que nos dejas, por tus cuidados y por tu lucha incansable…”, compartía agradecida.

Y es que ese sentimiento de agradecimiento es compartido por muchos. Además, Mónica compartía algo más con ella. “Cumplimos años el mismo día y desde que la vida nos juntó siempre lo celebrábamos juntas y así seguirá siendo, seguiré soplando las velas por las dos porque, aunque te has ido estoy segura de que te vamos a sentir muy cerquita y vas a seguir cuidando de todos, como hacías siempre. Te vamos a echar mucho de menos Pilar 🤍✨”, aseguraba.

Adiós a la matriarca

Pilar Bardem ha sido siempre una mujer luchadora, de carácter fuerte y referente para muchos. Especialmente para sus tres hijos que también han querido despedirse de ella en las redes sociales.

“Madre. Despedimos a mi madre como ella y nosotros queríamos. Con el corazón lleno de amor. Con ternura y una sonrisa en la boca. Y con el alma rebosando gratitud por los miles y miles de mensajes de cariño, respeto y admiración por Pilar Bardem. Por nuestra madre. Amigas y amigos, compañeros y compañeras, y desconocidos que se han tomado el tiempo para escribir y arroparnos con su cariño. Recordémosla viva, alegre y luchadora. Gracias por esta ola de amor. Carlos, Mónica y Javier”, compartían cada uno de ellos en su perfil transmitiendo esa unión familiar que siempre les ha caracterizado.

Con esa sonrisa han querido despedirse de su madre, el gran referente de sus vidas y de su profesión.