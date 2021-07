Flavio: “Soy consciente de la exposición que tengo para dar a conocer lo que está pasando”

Mucho ha pasado ya desde que conocimos en la academia de Operación Triunfo 2020 a un joven murciano llamado Flavio. Sus tremendas dotes vocales no dejaron a nadie indiferente y gracias a ellas y un enorme talento consiguió hacerse con una muy buena segunda posición en el concurso. Ahora, el artista ya vuela en solitario y lo hace con su álbum debut.

Con este disco recupera una vieja costumbre entre artistas de titular sus primeros trabajos de forma homónima: Flavio es también el nombre del álbum, e incluye canciones que ya nos habían cautivado anteriormente como Los de arriba, Yo con yo mismo o su unión a Daniel Sabater en Ya. En LOS40.com hemos tenido la oportunidad de charlar con él sobre estas canciones, su evolución durante este tiempo y planes de futuro para el artista. ¡No te lo pierdas!

Pregunta: Lo primero de todo, darte la enhorabuena por la publicación de tu primer disco, un álbum que se llama como tú, Flavio. ¿Por qué decidiste ponerle tu nombre?

Flavio: La verdad que yo no tenía muy claro cómo se iba a llamar. En un primer momento pensé en el nombre de Maravilla y lo puse en las redes meses antes para que la gente se fuera haciendo a la idea, pero al final cambié porque no me convencía. Lo que pensé es que como cada canción es de su padre y de su madre, muy diferentes entre sí, con productores y compositores diferentes... Pero que en realidad forman parte de mí y me representan. Son estilos que he escuchado toda mi vida, así que si me representan y soy yo, qué mejor que llamarlas igual que yo, Flavio.

P: ¿Cómo definirías el conjunto del disco en cuanto a estilo? ¿Cuál es el nexo de unión entre todas sus canciones?

F: El nexo de unión diría que es mi voz. Como se puede ver y escuchar, son canciones muy diferentes como he dicho. Entonces lo único que las une que pueda yo ver es mi voz, que las cante yo.

P: ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en el álbum?

F: Hay canciones que se empezaron mucho antes, pero la mayoría fueron en un 'camp' de composición que se empezó para mí una semana de octubre del año pasado. Tuve sesiones todos los días con personas diferentes y la mayoría de canciones salieron de ahí.

P: ¿En qué ha cambiado el Flavio que conocimos hace año y medio respecto al Flavio de ahora?

F: Ha cambiado en el sentido de que ya conoce más la industria, tiene mayor conocimiento de lo que ha pasado, está más asentado... Y también preparado para lo que viene.

P: Tenemos que hablar sobre tu canción Los de arriba, porque fue un tema que sorprendió y mucho cuando salió. Se ha hablado bastante sobre la temática de la canción, pero nosotros queremos que nos lo cuentes tú mismo. ¿De qué va exactamente Los de arriba?

F: Yo lo enfoco desde una temática más ética, de saber que en esta sociedad hay diferentes clases e intentar que vayamos todos a una. Que el ego de una persona, por tener un alto cargo, no haga que sienta una superioridad moral frente al resto.

P: ¿Cómo te sentiste al 'ser tu propio jefe' en el videoclip, como se suele decir?

F: ¡Me sentí muy bien! Desde un primer momento tenía claro lo que quería que apareciese en el videoclip, con esos dos personajes, y me sentí muy a gusto.

P: En muchas ocasiones se critica que los artistas no se mojan lo suficiente ante injusticias sociales, pero vemos que en tu caso desde luego esto no se cumple. ¿De qué manera dirías tú que estás comprometido con este tipo de causas?

F: Yo creo que estoy comprometido de forma directa. Aunque no sea muy grande, soy consciente de la exposición que tengo frente a otras personas de poder dar a conocer lo que está pasando.

P: Está claro que cuando tienes haters es que lo estás haciendo bien, pero, ¿qué le dirías tú a un hater si lo tuvieras delante?

F: Que si quieren seguir siendo así, que lo sigan siendo, pero la maldad no llega a ningún sitio. Tú puedes ser mala persona o puedes criticar... Hay diferentes tipos de crítica, pero en este caso son malas y van a hacer daño. Les diría que vivan la vida y que no la malgasten en cosas así.

P: ¿Y a un fan?

F: ¡Le daría las gracias! A un fan le estoy eternamente agradecido, a toda la gente que ha comprado el disco y que escucha mi música. Gracias de corazón por apoyar mi proyecto y lo que estoy intentando construir.

P: En todo el álbum hay una sola colaboración: el tema junto a Daniel Sabater que conocíamos desde hace algunos meses llamado Ya. ¿Cómo fue trabajar con uno de los representantes de lo que ya se conoce como "nuevo pop"?

F: ¡La verdad que muy bien! Me alegro un montón por él y todo lo que está haciendo. La verdad es que soy muy fan de él, estoy escuchando a todas horas a Daniel Sabater, y me hace más feliz aún haber colaborado con él porque los dos somos murcianos. Sí que es verdad que para el año que viene intentaré que haya más colaboraciones, y espero que así sea.

P: ¿Hay alguna nueva colaboración cocinándose de cara a esos futuros proyectos?

F: Todavía no. Hice una lista de gente con la que podría quedar bien mi voz, pero aún no se ha hablado nada.

P: ¿Qué nombres hay en esa lista?

F: Están Walls, Paula Cendejas, Valeria Castro, Alice Wonder... Pero todo es verlo y proponérselo como decía antes.

P: Y aunque no estén en ella, ¿con qué artistas nacionales o internacionales te morirías por colaborar si tuvieses la oportunidad?

F: Tirando por lo alto, lo haría con Lewis Capaldi, Harry Styles, Charlie Puth... Podría quedar guay.

P: ¿Cuáles son tus planes profesionales de cara al futuro más cercano? ¿Podrías decir aquello de que 'se vienen cositas'?

F: Acabo de sacar un primer disco y tengo canciones para seguir sacando, pero me gustaría hacer muchas más, la verdad. Empezaré en septiembre y hasta entonces intentaré componer por mi cuenta.

P: ¿Te podremos ver en concierto en los próximos meses? Si es así, ¿dónde?

F: Hay un concierto anunciado en Barcelona el 24 de septiembre, y por ahora solo ahí. Tuve el último en Madrid que fue espectacular, y el de Barcelona será igual seguro.