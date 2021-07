‘Mi vida mártir’, el libro de Omar Montes: “Aquí se cuentan cosas que la gente no está preparada para leer”

Mi vida mártir, así se llama el libro en el que Omar Montes piensa contar su historia. “Con este libro o acabo preso o me hago famoso 😅”, aseguraba el artista en redes.

Eso sí, tendremos que esperar para poder leerlo porque no estará disponible hasta el próximo 6 de octubre. “Disponible en las mejores librerías, y en las peores también 🙋🏻‍♂️ gracias a @borisizaguirre por el prólogo y a @luissalvador por darle luz entre tantas tinieblas. Prrrrr #mividamartir”, añadía, desvelando la colaboración de Boris Izaguirre.

Teniendo en cuanta la costumbre del cantante de hablar sin filtros y conociendo a estas alturas su gran sentido del humor, todo apunta a que en estas páginas encontraremos material para escandalizarnos, reírnos e, incluso, emocionarnos.

Ya se ha puesto en marcha la preventa. “He conseguido logros que ni tan siquiera soñaba, aunque el mayor no es el dinero ni el éxito, sino no haber caído en el mundo de las drogas. La vida en Pan Bendito nunca fue sencilla”, cuenta el cantante sobre sus orígenes y sus triunfos.

Es la historia de un luchador, de alguien que confiaba en su instinto y su vocación. “Sabía que iba a triunfar en la música, a pesar de que la cosa no pintaba bien. Si hubiera hecho caso a mi familia, que me decía que estaba loco, hoy no estaría aquí. La vida a veces es así: tan dura y caprichosa como sorprendente”, asegura.

Referente para cumplir sueños

Parece que también tiene un punto de inspiración para los que están pensando seguir sus pasos y es que, como él mismo admite, “si yo he sido capaz de llegar hasta aquí, cualquiera puede”.

Su amigo Salcedo Leyry es uno de los primeros en comentar el anuncio de este lanzamiento que ha hecho Omar Montes en redes y nos creado bastante hype: “Aquí se cuentan cosas que la gente no está preparada para leer🙄”.

¿Vendrá cargado de polémica? Tendremos que esperar al 6 de octubre para saber qué encierra la historia de un músico que se ha convertido en todo un personaje público en nuestro país donde sus canciones ocupan los primeros puestos de muchas listas y su interés alcanza también al público de los realities y el corazón.

Teniendo en cuenta que estuvo saliendo con Isabel Pantoja, la hija, y que es un buen amigo de la madre, muchos esperan que hable de Cantora en el libro o que desvele algún secreto de Supervivientes. Aunque no es lo único con lo que puede sorprendernos.