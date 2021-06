La reacción de Omar Montes ante la última versión de uno de sus hits: “Te dije que cantaría mis canciones”

Omar Montes lleva una semana en la que está que se sale. Empezó con su actuación en LOS40 Primavera Pop 2021 en la que dejó una interpretación en la que dejó claro su estilo marca de la casa. Después confirmó una sorprendente colaboración con Camela y antes del fin de semana se ha viralizado en las redes sociales gracias a su reacción ante la última versión de uno de sus hits en Mask Singer.

El músico ha estado muy pendiente del show de A3Media que hoy desenmascaró a Josep Pedrerol, el popular comunicador deportivo que se escondía tras la máscara de Rana, y a la sorprendente participante Mel B de las Spice Girls. La Rana ha sido la tercera máscara en actuar en esta quinta gala de Mask Singer. Lo ha hecho enfrentándose a Dragona, Huevo y Medusa, con un tema de lo más actual: Solo, de Omar Montes, Ana Mena y Maffio.

Y ahí estaba el propio Omar para dejar claro que está en racha: "Hola bb te dije que pedrerol cantaría mis canciones 😂😂😂😂". No sabemos si el cantante tendría alguna apuesta cerrada con alguien pero si la tenía ya puede reclamar su parte. No cabe duda de que ver a Pedrerol cantando así no nos lo hubiéramos imaginado en 10 vidas.

Con esta canción llena de ritmo y energía, la Rana había conquistado a los investigadores con su imparable marcha y la gran actitud que derrochaba esta máscara. Y la sorpresa ha sido todavía mayor cuando desvelaba su identidad y el público descubría que era el periodista deportivo quien cantaba a Omar Montes. ¡Qué momentazo!

Y por si os ha sabido a poco, ya se puede escuchar Vete. "Prepararos porque este jueves a las 00:00 de la noche cambiamos las reglas del juego... #vete @dionimartincamela @womancamela" escribía Omar Montes en su perfil oficial de Instagram pocas horas antes de su estreno...