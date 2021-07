Miki Núñez comparte, en su primer libro, un truco para lidiar con los malos momentos

Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a ver a diferentes participantes de Operación Triunfo dejar la música a un lado para centrarse en otro tipo de proyecto, uno literario que les ha dado la oportunidad de expresarse a través de sus propios libros. Sobre todo, las últimas generaciones.

Así hemos podido leer a Aitana o Ana Guerra, a Flavio o Samantha o, incluso a Alfred García. Y son solo un ejemplo. Unos han optado por la poesía, otros por recuperar recuerdos de la infancia y de su paso por la Academia y, las variaciones no cesan. Ahora se suma a la lista Miki Núñez. El próximo 16 de septiembre publicará Dime tres palabras.

Se trata de una colección de “emotivos y originales relatos escritos por Miki Núñez con un punto en común entre ellos: tres palabras aleatorias que hilan cada historia”. Así lo describen desde su editorial, Montena.

Una tradición familiar

Los que conocen a Miki tienen una cosa clara, tendrá un carácter positivo porque así es él. Un chico que busca quedarse con lo bueno y buscar la felicidad propia y la de los demás. ¿Le has visto en alguna foto sin su eterna sonrisa?

“Esto quiere ser un libro feliz. Igual que yo. Puesto que esa es mi única meta en la vida. Así que dejaremos este pequeño prólogo de lado y os recomendaré algo. Cuando veas que alguien tiene miedo, míralo y dile: ‘Dime tres palabras’. Y con esas tres palabras haz que se olvide de todo lo que ocurre a su alrededor, de los deberes, de los porqués, de los problemas... Que solo existan esas tres palabras y la historia que os inventéis alrededor de ellas. ¿Cómo lo sé? Porque lo he probado muchas veces y en este libro os lo voy a demostrar”, explica en el interior de este libro que tiene ánimo de ayudar a todo el que se acerque a él.

Portada del primer libro de Miki Núñez. / Foto cedida por Montena

Un truco para abordar los malos momentos y olvidarse de lo malo, por lo menos por un rato, que aprendió en casa. “Y sobre todo por ella. Por mi madre. Que me salvaba cada noche cuando entraba a mi habitación y me veía horrorizado y preocupado por todo. Se me acercaba y me susurraba: "¿Qué? ¿Me dices tres palabras...?", cuenta.

Lo ha hecho en muchas ocasiones y parece que le ha funcionado y ahora quiere compartir algunas de esas historias. Una motivación para encarar septiembre tras las vacaciones.