Twitter bloquea la cuenta de Morante de la puebla por fomentar “placer sádico”

Una corrida de toros: ¿Cultura, raíces, espectáculo, asesinato, maltrato? La respuesta es muy distinta depende de a quién le preguntes. Sin duda, el tema de las corridas sigue generando mucho debate. Y la última decisión de twitter no ha hecho más que avivar el fuego de una llama muy avivada por distintas polémicas.

La red social ha decidido bloquear temporalmente la cuenta de José Antonio Morante de la Puebla por colgar varios vídeos de su última actuación en Algeciras (Cádiz). Unas imágenes que ha considerado que fomentan el "placer sádico".

Los dos vídeos que había subido de la corrida no han pasado la censura de la red social del pajarito azul. "La libertad en este país no existe. Basta ya", se quejaba el maestro. Y no sólo él, alguno de sus compañeros de profesión le han respaldado y han pedido que se respete una expresión artística legalmente reconocida.

La libertad en este pais no existe. Basta ya! @TwitterEspana pic.twitter.com/MCB8qnfviQ — Morante de la Puebla (@Moranteinfo) July 18, 2021

“Yo no me escondo. Todo mi apoyo a mi compañero #MorantedeLaPuebla y mi repulsa a la actitud censora de @Twitter @TwitterEspana con el toreo como muestra de expresión cultural y artística legalmente reconocida. Estoy seguro de que el error se subsanará...”, escribía Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

Yo no me escondo. Todo mi apoyo a mi compañero #MorantedeLaPuebla y mi repulsa a la actitud censora de @Twitter @TwitterEspana con el toreo como muestra de expresión cultural y artística legalmente reconocida. Estoy seguro de que el error se subsanará... — El Cordobés (@mdelcordobes) July 18, 2021

Incumpliendo reglas

El torero publicó dos vídeos de su faena con el segundo toro y el tercio de banderillas y twitter consideró que incumplían varias de sus reglas, por ejemplo, la de publicar contenido multimedia que muestre escenas sangrientas gratuitas.

"No puedes compartir contenido multimedia excesivamente gráfico (p. ej. heridas graves, torturas...) La exposición a escenas sangrientas puede ser perjudicial, especialmente si el contenido se publica con la intención de provocar deleite en la crueldad o por placer sádico", señalaba Twitter.

Debate abierto

La polémica estaba servida como cada vez que se tratan estos temas. Los antitaurinos han aplaudido la medida de la plataforma. Lo único que han lamentado es que se tratara de una medida temporal y no definitiva y algunos pedían que esto se extendiera a otros de sus compañeros.

Pero también han alzado la voz los que se han puesto de lado del torero y han criticado la censura a la que ha sido sometido tan solo por compartir un momento de una fiesta que muchos siguen considerando parte de nuestra cultura.

Parece difícil que algún día se llegue a un acuerdo en este tema que hiere tantas sensibilidades.