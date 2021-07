Dani Martín comparte una valiente reflexión sobre los miedos y las prioridades: “El éxito es una droga”

La pandemia se ha convertido en la protagonista de nuestras vidas desde hace año y medio. Ha cambiado nuestras rutinas, nuestra forma de relacionarnos, nuestras prioridades. Ha sido un enemigo férreo, pero también nos ha abierto los ojos y, por eso, algunos han podido sacar algo positivo de todo lo que está sucediendo, entre ellos, Dani Martín.

El cantante ha apostado por las confesiones más intimistas en los últimos tiempos y en los últimos minutos ha compartido un texto valiente que muchos han aplaudido ya.

“Vaya año de aprendizaje: se me rompió el motor, se me pincharon las ruedas, se me oxidó todo por querer ir en marcha todo el rato y no saber disfrutar de estar parado. Sólo sabía rodar, no miraba las flores ni escuchaba el mar, no saboreaba el placer. Sólo sabía sobreponerme y seguir rodando. Qué agradecido estoy a la obligación que la vida me ha impuesto”, comenzaba expresando.

Reencontrándose consigo mismo

Dani se ha reencontrado consigo mismo en este tiempo y ha encontrado la manera de compartirlo. “Me rompiste el coche, me lo paraste en un desierto sin agua, sin sombra, sin nadie. Sólo conmigo, con el que hacía 20 años que no estaba, ¿cómo iba a querer si no me quería a mí? Sólo quería rodar y rodar, el aplauso y más aplausos… ‘Jódete y conócete’, me dijiste, y así fue”, reconoce.

No ha dudado en admitir que ha cometido errores y que le han echado en cara que el personaje se comiera a la persona. “Primero vas a estar 4 meses contigo, a la fuerza. Después te pondrán la cara colorada por tu cobardía en muchas cosas, por tus errores, por dejar al personaje mandar. Silencio largo, muy largo. Fundido a negro”, continuaba.

Sin duda, ha sido un tiempo de preguntas para las que ha intentado encontrar respuesta: “¿Tienes sed? ¿Quieres caminar? ¿Quieres sentir? ¿Quieres correr? ¿Quieres ser más que el personaje? El personaje también eres tú, pero el otro trozo, ¿dónde está? ¿Dónde ha estado este tiempo? ¿Te atreves a ir a por ello? ¿Tienes miedo?”.

Enfrentándose a los miedos

El miedo es algo muy humano que no siempre estamos preparados para reconocer públicamente. Él lo ha hecho. “Tengo miedo, mucho miedo, tengo sed, quiero caminar, correr, enamorarme, querer de verdad, atreverme, olvidarme de gustar a todos, acariciarme a mí, al imperfecto, al real. Qué peligroso es el éxito y vivir sólo en él y no tener otra vida donde también resida tu autoestima. El éxito es una droga”, aseguraba.

Este tiempo le ha servido para arreglar su coche: “La vida es muy corta, quiero ser feliz abajo también, no solo en la nube. Estoy arreglando el coche, va a ser un coche artesanal que parará cuando vea el mar. Que servirá para compartirlo. Mi coche olerá a mí. Estarán todos mis trastos y mis verdades por el suelo. A veces se estropeará y volveré a parar para arreglarlo con amor, sin juicio por haberlo roto, sin exigencia. Tengo las manos llenas de grasa y me encanta. Daniel”, terminaba compartiendo.

Y claro, cuando alguien se abre en canal y se sincera de esta manera, no puede más que recibir aplausos. Porque hay que apostar por lo real, y él lo ha hecho.