Tamara Gorro habla después de que su marido, Ezequiel Garay, anunciara su inesperada retirada del fútbol

El pasado viernes, Ezequiel Garay, compartía un emotivo comunicado con el que anunciaba su retirada del fútbol. Una decisión difícil que ha tenido que asumir debido a unos fuertes dolores que no le permiten continuar en el deporte.

Su mujer, Tamara Gorro, primera fan del ahora ex futbolista, ha querido dedicarle unas palabras. Y lo ha hecho muy a su estilo, con un vídeo lleno de imágenes emotivas que recuerdan tanta dedicación al astro rey y unas palabras que han recibido muchos aplausos.

“Es difícil resumir tantos años de carrera en una sola palabra. Pero tu caso es fácil, ADMIRABLE. Una infancia extremadamente complicada, sin una cama para dormir, ni baño para ducharse, pero tan solo con un balón ya eras feliz”, comenzaba escribiendo haciendo alusión a los orígenes humildes de su marido.

Aluvión de elogios

“Agradecido, luchador, implicado, humilde y buena persona, eso provocó que llegaras alto”, añadía antes de repasar todos sus logros junto a los seis clubes que confiaron en él y junto a la selección argentina. “Y todo esto sin imaginarlo, sólo soñando… Porque hasta ayer seguías en ese sueño. Y sé que no te hubiese gustado despertar…”, admitía.

Finalmente, llegó el momento que no deseaba, el de su despedida. “Tres últimos años de mucho sufrimiento, callado, sin que nadie se diera cuenta. Solo queriendo continuar en ese barco que tanto te gustaba remar, la competición”, añadía.

Y sobre su partida, lo ha definido con una palabra. “Lo has descrito muy bien cariño, honestidad. Eso ha provocado que te vayas como te has ido, por la puerta grande, con el cariño de millones de personas, cientos de compañeros y profesionales que te han formado y acompañado (equipo técnico)”, expresaba orgullosa de su chico.

Una familia unida

No es un momento feliz para Garay, pero tiene la suerte de contar con una familia que la ha demostrado su cariño y apoyo incondicional. “Es injusto y doloroso, lo sé. Pero hay una parte muy bonita en toda esta historia, tú. Ezequiel Garay siempre ha sumado, aportado y ayudado. Ha dado ejemplo de deportividad e hizo una carrera impecable”, explicaba sobre el deportista.

Y no ha dudado en asegurar que en esta nueva etapa ella se va a convertir en su gran apoyo: “A tu compañera de vida, amiga y mujer, desde el primer día que te conoció le has enseñado a caminar con transparencia. La hiciste disfrutar durante once años lo más grande, tanto que se convirtió en tu fan número uno. Esa soy yo cariño, la que nunca te soltó y la que jamás te soltará de la mano. Tu carrera en una palabra fue admirable, y eso es exactamente lo que siento yo por ti, ADMIRACIÓN. TE AMO CON TODA MI ALMA”.

Unas palabras llenas de verdad que muchos amigos y seguidores han sabido valorar.