Lara Sajen, tras ‘Supervivientes’, relata los abusos que sufrió en su infancia en ‘Sábado Deluxe’

Lara Sajen ha sido uno de los grandes descubrimientos de esta última edición de Supervivientes. Pocos la conocían cuando llegó a Honduras y ahora se ha convertido en todo un personaje que ha cautivado con su carácter fuerte en contraste con su vulnerabilidad.

Hemos conocido parte de su historia. Una vida llena de obstáculos que la llevaron a vivir una infancia humilde y con muchas carencias y una transición de género con las dificultades que eso conlleva todavía.

Pero ha demostrado ser una luchadora, una superviviente no solo en las condiciones extremas de una experiencia como este reality, sino también en la vida. Y eso que quedaban cosas por conocer de todo lo que tenido que pasar.

Este fin de semana acudía a Sábado Deluxe para hablar de los abusos sexuales que sufrió en su infancia por parte de un hermanastro. En aquel entonces era un niño, entre los cuatro y los siete años, que cayó en lo que ella ha definido como un pederasta de veinte años.

Una historia que marca

Era solo un niño que no entendía lo que estaba pasando. “No era consciente de aquello. Es muy raro lo que sentía porque era en plan como que pasaba sin más. Sé que no me gustaba, pero tampoco sabía por qué pasaba eso. Tampoco sabía que era algo malo”, reconoció sobre cómo recuerda aquellos días.

Pero hubo algo que lo cambió todo cuando aquella persona le advirtió que no podía contar nada. “Ahí me di cuenta de que era algo malo”. Y cuando los colaboradores le preguntaron si le había pasado factura, tiene clara la respuesta. “¿Pasar factura?, sí, claro que sí”, contestaba rotundamente.

Dos o tres años de abusos que marcan de por vida. “El abuso fue realmente horrible. Yo solo recuerdo que, de repente, nos acostábamos a dormir, que dormíamos en la misma habitación, y yo sabía que cuando se encendía la luz y me hacía un gesto con la cabeza era que yo me tenía que salir de mi cama y meterme en su cama. No era un abuso sexual completo, pero fue muy continuado en el tiempo y las secuelas que deja es que, en el momento en el que yo soy adolescente y tengo ese momento de pasión y me cogen de la cabeza, es cuando me vienen esas imágenes”, contaba.

Cuando tenía unos 17 años se lo contó por encima a su madre cuando esa persona ya no estaba con ellos y Jorge Javier Vázquez quiso conocer cuál fue su reacción. “El shock de mi madre no la dejó reaccionar. Es más, me atrevería a decir que no sabe con detalle las cosas que sucedieron. Le di el titular, pero no lo desarrollé.

Reencuentro con el agresor

En Supervivientes nos ha demostrado que todas esas vicisitudes que ha sufrido en su vida la han convertido en una persona agradecida con las cosas buenas que le suceden, de ahí que haya disfrutado tanto esta oportunidad que le ha brindado la televisión.

Se siente feliz y segura, sobre todo desde que conoció a su marido a través de Instagram. Por eso, pudo enfrentarse a un reencuentro con aquel hermanastro.

“Me lo volvía encontrar como hace diez años y fue para mí como un shock porque apareció en el cumpleaños de mi sobrina. Yo estaba de espaldas y cuando me toca con el dedo y me doy la vuelta, yo no sé quién tuvo más shock, si él o yo, porque en realidad, después de 20 o más años, él me ve así y es como que no daba crédito”, relataba en el programa.

Ahora puede contar estos episodios porque la vida le sonríe y ha logrado superarlo, aunque secuelas siempre hay.