Las 10 mejores series de 2021 para disfrutar este verano

La primera mitad de 2021 ha presenciado el estreno de series que quedarán para la historia. El prestigioso portal de cine y series IMDB ha elaborado la clasificación (con su correspondiente nota) de las 10 mejores, aglutinando una mezcla de géneros más que interesante.

Sin más dilación, mete una bolsa de palomitas en el microondas y, mientras explotan, decide cuál de las siguientes empezarás a ver:

Loki, Disney Plus (9,2)

Marvel lo ha vuelto a hacer. En primera posición y siendo el único sobresaliente: Loki. Fue hace muy poco cuando se emitió su apoteósico final y todavía sigue dando de qué hablar. Los seis capítulos de los que consta siguen al Dios del Engaño tras su desaparición en la última peli de Los Vengadores, y nos presenta nuevos personajes que seguro veremos en los próximos lanzamientos de Marvel. Si esto todavía no te ha convencido, échale un ojo a los datos más sorprendentes de la producción de Disney Plus. Y si no tienes nada más que pensar, puedes acceder a tu suscripción de Disney + aquí.

Loki | Tráiler mitad de temporada | Disney+

Invencible, Amazon Prime (8,8)

Otra de superhéroes, pero esta vez del sello Image. Más que consolidada en el mundo del cómic, la adaptación de la obra de Robert Kirkman y Cory Walker es una de las grandes triunfadoras del año en la plataforma de Amazon. Invencible tiene como protagonista a Mark Grayson, un chaval de 17 años cuyo padre es el superhéroe más poderoso de la Tierra. Mark irá descubriendo sus propios poderes y también algún que otro secreto de su padre. Por último, mucho ojo con que sea de animación; sus sangrientas peleas la convierten en no apta para los pequeños de la casa.

It’s a Sin, HBO (8,8)

Bombazo absoluto de HBO. It’s a Sin trata un tema tan complicado como la llegada del SIDA de una forma magistral. Se sitúa en Londres, en 1980, y tiene como protagonistas a un grupo de jóvenes con unas ganas de vivir tremendas. Sin embargo, la dichosa enfermedad empezará a hacer acto de presencia. Su creador es Russel T. Davies (genio detrás de la magnífica Years and Years, 2019), quien hace un brutal repaso a la historia reciente y visibiliza a la comunidad LGTBI+. Lágrimas y risas aseguradas. Imprescindible.

Los protagonistas de It's a Sin, una de las mejores series de 2021 / HBO

Mare of Easttown, HBO (8,4)

Si de entrada vemos que Kate Winslet es la protagonista, poco puede fallar. No obstante, Mare of Easttown es mucho más que el deslumbrante papel de la ganadora de un Premio Óscar. Este thriller policiaco cuida hasta el más mínimo detalle, y ha sido sin duda una de las series más comentadas y recomendadas en lo que va de año. El pueblo en el que se desarrolla y la investigación del asesinato que sigue te impedirán despegarte de la pantalla.

Resident Alien, SyFy (8,3)

Quizá menos conocida, Resident Alien es todo un hallazgo en el canal SyFy. Podría considerarse dentro del género dramedia, y trata de la llegada de un alien a un pueblo cuya misión secreta se ve truncada antes de tiempo. Su éxito no ha pasado desapercibido por los dueños de la cadena y ya ha sido renovada por una 2ª temporada.

Sweet Tooth, Netflix (8,2)

Una grata sorpresa de Netflix en 2021. Sweet Tooth está basada en el cómic homónimo del maestro Jeff Lemire, quien se adelantó a nuestro tiempo y fue más allá: una pandemia ha diezmado el planeta y el ser humano ha evolucionado. Los bebés que nacen desde que apareció el virus son híbridos, una mezcla de humano y animal. La serie tiene como protagonista a uno de ellos: Gus, un niño-ciervo. Es imposible no cogerle cariño al personaje, así como a los amigos que hará en su intento por hacerse hueco en una humanidad que no lo acepta. Visionaria, entrañable y necesaria.

Sweet Tooth: El niño ciervo (EN ESPAÑOL) | Avance | Netflix

Dota: Sangre de Dragón, Netflix (8,1)

La plataforma Netflix sigue apostando por la animación en su amplísimo catálogo. En este caso, Dota: Sangre de Dragón está basada en el videojuego Dota 2, siguiendo la trama del mismo como si de una tercera entrega se tratase. Fantasía, dragones, magia… este lanzamiento tan original tiene todo eso y mucho más.

Bruja Escarlata y Visión, Disney Plus (8)

Otra de Marvel que se cuela en la clasificación. Bruja Escarlata y Visión se centra en sendos personajes, interpretados por los queridos Elisabeth Olsen y Paul Bettany. Tiene 8 episodios y una estructura nunca antes vista en televisión: mezcla partes de sitcom (con risas del público incluidas) con el transcurso más habitual. Por si fuera poco, viene de ser nominada a 23 Premios Emmy, solo superada por The Crown y The Mandalorian, ambas con 24. Poco más que añadir, ¿no?

Sombra y Hueso, Netflix (7,9)

Está basada en la saga literaria y bestseller del mismo nombre escrito por Leigh Bardugo. Sombra y Hueso narra el clásico enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, pero esta vez, de una forma épica. Ambientada en un mundo de fantasía, la protagonista, Alina Starkov, es una cartógrafa y soldado raso que descubre que tiene el majestuoso poder de invocar la luz. Esta habilidad es la única que puede parar el mal, conocido como La Sombra.

Superman & Lois, HBO (7,9)

Cierra el ranking el mayor superhéroe de todos los tiempos. Superman & Lois ha sido todo un acierto del sello DC y de HBO, y tiene enganchados a todos sus seguidores semana tras semana, ganándose tanto a los fans como a los críticos. Cabe mencionar que este no es el Superman de Henry Cavill que hemos visto en el cine; el multiverso de este mundo superheroico es casi inabarcable.