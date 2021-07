The Killers anuncian la fecha de su nuevo disco, ‘Pressure Machine’

Mientras que algunos artistas y grupos han aprovechado el parón de la pandemia para descansar y parar su actividad, motivados por la dificultad a la hora de producir nueva música y de promocionarla, otros no han querido parar. Nombres como Taylor Swift y Enrique Bunbury publicaron dos discos con muy poco margen de tiempo entre ellos. Algo parecido ocurrirá con The Killers. La banda de Las Vegas lanzó en agosto Imploding the Mirage, pero ya han elegido la fecha en la que podremos escuchar nuevas canciones.

El grupo liderado por Brandon Flowers ha anunciado el que será su séptimo disco de estudio, Pressure Machine. La fecha elegida es el 13 de agosto, y volverán a contar con los productores de su anterior álbum. Después de verse obligados a cancelar las fechas de los conciertos que habían planeado, el vocalista explica cómo llegó este nuevo proyecto: "Todo estaba en punto muerto. Yo nunca había tenido que enfrentarme antes al silencio. Y de ese silencio comenzó a florecer este disco, lleno de canciones que, de otro modo, se habrían apagado frente al bullicio típico de otros discos de The Killers", dice en un comunicado.

'Pressure Machine' será el álbum más personal de la banda, y estará inspirado en las vivencias personales de Flowers, en el pueblo estadounidense de Nephi. Es allí donde pasó su adolescencia. "En los 90, Nephi podría haber estado en 1950 si no llega a ser por los avances de la industria automovilística", dice el músico. Las canciones del disco están basadas en los recuerdos y en las historias de la gente que le impactó al crecer, intercaladas con comentarios de los actuales vecinos del pueblo.

"Durante el Covid-19, era como si todos estuviésemos en medio de la nada", dice el vocalista. "Descubrí este pesar con el que no había lidiado antes, muchos recuerdos de mi estancia en Nephi son tiernos. Pero los que van unidos al miedo o a una gran tristeza están llenos de emoción. Ahora entiendo mucho más que cuando comenzamos con la banda y espero haber hecho justicia a estas historias y a las vidas de este pequeño pueblo donde crecí", considera.

Por primera vez en su vida, Flowers ha terminado los textos antes de grabar una sola nota. No le resulta extraño presentar personajes diferentes en las canciones, y en Pressure Machine se mete en los zapatos de algunas personas cuyas vidas presenció de adolescente.

A pesar de sus personajes y de su título, el álbum habla de la inflexible presión del sueño americano, mezclándolo con el desencanto religioso. Las historias de Pressure Machine detallan las vidas de personas reales, los abrumadores arrepentimientos, las tragedias locales, y la epidemia opioide que castigó al pueblo de Flowers, como cualquier otro de América. Flowers canta sobre las elecciones de las personas, para bien o para mal, y las consecuencias de sus elecciones.

La portada de Pressure Machine es una fotografía tomada en la autovía a la altura de Nephi, por Wes Johnson pasando por un cartel de carretera inspirador colocado por una iglesia local Baptista.