Anabel Pantoja comparte un nuevo topless y se disparan las críticas

Anabel Pantoja ha cumplido 35 años y, como no podía ser de otra manera, ha habido celebración. La cosa no empezó bien. Anabel se enfadó cuando en Sálvame quisieron darle una sorpresa que no le sentó nada bien. Invitaron a alguien que, a lo Marilyn Monroe, le cantaba Cumpleaños Feliz. Cuando se dio cuenta de que esa persona era Dulce, la niñera de Isa Pantoja y archienemiga de su tía, salió del plató con un evidente disgusto.

Al final se arreglaron las cosas y parece que le gustó más la tarta con velas que le regalaron. “35 no son nada… 🎂☠️”, escribía junto a una foto que quiso compartir en las redes sociales antes de soplar.

Tampoco empezó bien la cosa con su chico, Omar Sánchez. Parece que no acertó con los regalos, un cargador para el móvil y las gafas de sol, iguales a otras que ya tenía. La cosa mejoró con la sorpresa que le tenía guardada, una fiesta sorpresa en un yate lleno de amigos que surcaba las aguas ibicencas.

Un fin de semana de mucho sol, mar y amigos. “🇮🇨Mi hogar, gracias por dedicarme un ratito de sus vidas y compartir y poder celebrar la vida con vosotros🇮🇨 #pantocumple #pantoamlgos”, compartía ella junto a una colección de fotografías que resumían lo que había vivido.

Comienzan las vacaciones

Ya de vuelta a Canarias y en esa nube todavía de su cumpleaños, ha decidido estrenar vacaciones con un topless de lo más refrescante. Eso sí, con la pose estudiada para no sufrir la censura de Instagram.

Eso sí, con las joyas de su colección al cuello, muy visibles, que por muchas vacaciones que se tome, los negocios son los negocios. Nuria Marín compartía unas llamas de fuego, mientras que Jedet le mandaba un comentario más explícito: “Te como ese coño”.

Lluvia de críticas

Pero no todo el mundo parece tan encantado con este topless. Aunque la gran mayoría lo han aplaudido y piropeado, algunos están ya un poco cansados de ver tanto desnudo de la sobrina de Isabel Pantoja y se lo han hecho saber en los comentarios.

Q cansa eres subiendo fotos ligera de ropa, q ya sabemos q no tienes complejos caaaaaaaaansa.

Esta mujer le encanta estar desnuda es tremendo si la viera su abuelita q ni el nombre quiere mencionar madre d dios 🔥🔥🔥

Cariño eres una exhibicionista estás en tu salsa.

QUE CER.... COMO SIEMPRE SI NO ENSEÑAS ALGO NO ESTAS TRANQUILA... CANSAS UN MONTÓN... ABURRES PANTOJO😢😢😢😢😢😢😢

Está el trabajo le da alergia...solo estar en pelotas y que boboseen'la encanta...poco respeto a su familia y al títere de su novio...panolis.

Esta chica le gusta enseñar, bueno si no sabe hacer más nada. No es actriz, ni canta, ni es modelo, ni presentadora. Debería ponerse a estudiar algo, está a tiempo.

Sumando críticas

Las críticas por su topless no han sido las únicas que ha recibido. Otros le han reprochado que diga que empieza las vacaciones cuando consideran que vive permanentemente en ese estado.

Está claro que no se libra de las críticas haga lo que haga y los hay que se muestran muy críticos con sus actuaciones.