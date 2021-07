Tom Brusse y Melyssa Pinto, deciden darse una segunda oportunidad en ‘Supervivientes 2021’

La isla de las tentaciones supuso el fin de la relación de noviazgo entre Tom Brusse y Melyssa Pinto. Llegaron como pareja y su paso por el programa lo cambió todo. El francés acababa cayendo en la tentación y acabó liado con una soltera. La desolación de la que era su novia en ese momento adquirió tintes muy dramáticos. Como era de esperar, se marcharon del reality cada uno por su lado.

Eso sí, luego en el hotel volvieron a liarse, lo que el francés consideró una infidelidad hacia la que era su nueva chica y así lo confesó en el puente de las emociones en la nueva isla, la de Supervivientes, donde volvieron a reencontrarse. Eso supuso un nuevo encontronazo entre ellos.

Durante este segundo programa que han compartido, su relación ha pasado por altos y bajos. Han ido limando asperezas, pero también han tenido broncas monumentales. El caso es que ahora, a las puertas de la final, parece que quieren solucionar lo suyo y marcharse, en esta ocasión, con buen sabor de boca.

Pidiendo perdón

No parecía fácil después de la última super bronca que protagonizaron. Pero parece que hay algo que les une difícil de romper. "Te quiero pedir perdón. Sabes que yo a veces tengo una cabeza muy dura. Me cuesta a veces admitir las cosas. Ha sido muy duro para mí todo esto, ¿vale?, contigo, muy duro”, le decía Tom a su ahora amiga.

"Si quieres que una persona te perdone de verdad, admite las cosas y ya está. Si estabas confundido, di, ‘estaba confundido y te dije a ti una cosa y a ella le dije otra y al final elegí’. Y ya está”, le respondía ella con clara alusión a ese momento en el que estaba con las dos y que Melyssa no ve como infidelidad hacia Sandra.

“Te doy la razón. No estoy disfrutando este momento porque tengo algo en mi corazón que necesito cambiar, quiero borrar lo que te hice. No te quiero perder una segunda vez. No te quiero perder Melyssa, de verdad, no te quiero perder", insistía el francés, empeñado en arreglar las cosas entre ellos.

“Yo ahora estaba llevándome bien contigo, intentando tener una amistad, y a mí me toca las narices. Poco a poco porque a mí estás cosas me hacen perder la confianza Tom. Yo ya te dije que te perdonaba, lo que yo no quiero es que mientas sobre mi persona. Fin", le aclaraba Melyssa.

Segunda oportunidad

El programa organizó unos cara a cara entre los finalistas para saldar cuentas pendientes y, obviamente, sentó en el mismo sillón a esta pareja. Ella comenzó diciendo que cuando estaban de buenas, él era muy caballeroso. Él la reprochó que a veces le hablaba mal.

“Puede que tengas razón. Tengo confianza contigo y cuando tengo confianza con una persona me es más fácil decirlo directamente y molestarme más rápidamente. Tú sabes que no confío en ti cien por cien”, le contestaba ella.

"Aquí siempre he necesitado tu apoyo porque cuando he estado mal, me acercaba a ti porque eres la única persona que me puede entender. Te lo dije mil veces, igual como novio confiar en mí es complicado, pero como amigo, puedes confiar en mí. Como te dije, te perdí una vez y no te quiero perder una segunda vez. Te quiero muchísimo", continuaba él visiblemente emocionado.

"Yo te ofrezco mi amistad, pero como amiga tampoco me puedes traicionar. ¿Amigos? Que sea la última vez, Tom, que no me enfade de aquí a cinco minutos. A pesar de todo yo también te quiero muchísimo", terminaba diciendo Melyssa.

Como reconocía él, era la primera vez que hablaban sin enfadarse. Se fundieron en un abrazo, aunque él advirtió: “Siempre, siempre, en tu vida, vas a tener la pesadilla de Tom”.

Parece que han decidido darle una segunda oportunidad a su relación, aunque en esta ocasión, no como pareja sino como amigos. Esperemos que así les vaya mejor.