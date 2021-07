Sandra Pica, exnovia de Tom Brusse, ingresada en el hospital

No están siendo unas semanas fáciles para Sandra Pica. A su ruptura con Tom Brusse, la acusación por parte de la organización de Supervivientes de haber facilitado información del exterior a los concursantes, su nueva posible relación con Julen y su último y sonado estallido contra los haters que le acusaban de no trabajar, ahora Sandra Pica tiene que sumar los problemas de salud a sus anteriores preocupaciones.

Ha sido la propia exparticipante de La isla de las tentaciones quien ha desvelado que se encuentra ingresada en el hospital desde hace ya un día. Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde ha mostrado una fotografía de su propio brazo con una vía puesta y sobre una cama de un centro médico.

"Llevo ingresada desde ayer", comenzaba el texto de Sandra Pica. "Todavía no sabemos lo que tengo pero me están cuidando genial", ha escrito la influencer catalana junto a la imagen y dejando a un lado las sospechas de que pudiera tratarse de coronavirus en un momento en el que los contagios están creciendo en plena quinta ola, puesto que ha asegurado no tener constancia de cuál es el motivo real de su ingreso.

Sandra Pica, ingresada en el hospital. / Instagram / @sandrapica

Un acontecimiento que coincide con la semana en la que se celebrará la final de Supervivientes que, tal y como ha confirmado la cadena, tendrá lugar este mismo miércoles. Como consecuencia, su exnovio Tom Brusse estará de vuelta en casa desde Honduras, provocando el que sería uno de los reencuentros que más dudas y expectación generan de la edición (con permiso del retorno de Olga Moreno) tras los muchos vaivenes amorosos que han protagonizado.

Y es que, justo después de que Tom Brusse se marchase al país caribeño para participar en Supervivientes, donde se encuentra como uno de los cinco finalistas confirmados de la edición (los otros son Melyssa Pinto, Olga Moreno, Lola y Gianmarco Onestini), la influencer decidió romper su relación con el exconcursante de La isla de las tentaciones personándose directamente en la isla. Una visita que le costó una lluvia de críticas, puesto que, todos los rumores y las afirmaciones de algunos de los concursantes como Olga Moreno, apuntan a que Sandra Pica proporcionó información a los supervivientes. Por si eso fuera poco, su última llamada con Tom Brusse y su posible relación amorosa con Julen (Mujer y Hombres y Viceversa) también la han mantenido en el punto de mira durante el transcurso del reality.

De momento, se presenta una final de concurso que Sandra Pica viviría desde el hospital salvo que su mejoría significase una inminente alta hospitalaria. Independientemente a los últimos acontecimientos y pese a que se ha mudado a Barcelona tras abandonar la casa que compartía con el que fuera su novio, la exparticipante de La Casa Fuerte ya aseguró que aún tiene una conversación pendiente con Tom Brusse.