Lágrimas sin control de los finalistas de ‘Supervivientes’ tras leer los mensajes de sus ex compañeros

Supervivientes 2021 ha entrado en su recta final desde que el pasado jueves conociéramos el nombre de los cinco finalistas de esta edición. Estos días están viviendo ese ocaso del reality en el que han decidido apostar por el buen rollo y en el que toca despedirse del que ha sido su hogar los últimos meses.

Las emociones están a flor de piel y es fácil verles reir y llorar sin control en esa montaña rusa de sensaciones que solo conocen los que han pasado por una experiencia vital tan fuerte como la que ellos han experimentado en el programa.

En la última entrega de Supervivientes: Conexión Honduras, los cinco concursantes que quedan recibieron mensajes de sus ex compañeros y eso les hizo reaccionar de maneras muy diferentes.

Aluvión de lágrimas

Sylvia Pantoja fue la encargada de enviarle unas cariñosas palabras a Tom Brusse. “Mi querido Tom, soy Sylvia y esta carta es para decirte que para mí eres el mejor concursante de Supervivientes. Lo estás haciendo genial porque eres único, natural, transparente, noble, divertido y una gran persona. He conocido a tu papá y me parece una gran persona y un señor en toda regla, encantador. Enhorabuena por el padre que tienes, guardaré siempre en mi corazón los bonitos recuerdos contigo y espero poder seguir disfrutando de ti cuando salgas. Recuerda que tenemos pendiente comer e ir a tu restaurante en Marrakech. Sigue así. No decaigas, no te rindas porque ya no queda nada. Te quiero ver en la final, tienes todas las papeletas para ganar”, leía del pergamino que le mandaba su amiga.

No era el único, Olga Moreno también se deshacía en lágrimas cuando veía un corpóreo de su amiga Marta López. Y no hacían más que multiplicarse cuando leía sus cariñosas palabras: "Sabes que cuando me fui te dije que eres mi mejor premio, un trocito de mí se quedó contigo. Que tus triunfos son los míos. Llegaste con tantos miedos y dudas… y mírate Olga, te has convertido en la mejor superviviente. - Que te como… ¿cómo se puede querer tanto en tan poco tiempo? –. Gracias por ser mi compañera de viaje y no solo en esta aventura. Tengo ganas de abrazarte, de que vivamos todos nuestros planes, pero quiero verte ganar. Que nadie te haga pequeñita que eres grande y nos estás dando una lección. No le debes nada a nadie. Te espero como ganadora, te quiero mucho Olga".

Lola Mencía no podía dejar de abrazar el corpóreo de su gran amiga Palito Dominguín. Quizás su amistad es una de las que más hemos disfrutado a lo largo del programa. Muchos las venían a las dos juntas en la final, pero no ha podido ser. Aun así, Palito sigue apoyándola desde la distancia.

"Son tantísimas cosas las que te escribiría en esta carta que se quedaría el papel pequeño. No dejes de creer en ti. Puedes con todo y más. Sonríe mi Lolita, por favor. Tienes mi apoyo incondicional. Cuando salgas te estaré esperando con las ensaimadas de chocolate. Eres mi ganadora. Bueno, por lo menos tienes a Horus y ahí no hay tráfico. Te quiero, sé que es duro, pero tía, somos unas puñeteras cracks", leía Lola entre lágrimas.

Emoción más fría

Los que no derramaron lágrimas fueron Gianmarco Onestini y Melyssa Pinto. Se emocionar, claro que sí, pero su reacción fue más fría que la de sus compañeros.

El italiano recibía un mensaje de su paisana, Valeria Marini: “Maravilloso Gianmarco, eres stellare superviviente. Además, me has impresionado con la fuerza interior que has tenido siempre. Eres el ganador, te quiero mucho, mucho.

Melyssa recibía las palabras de Antonio Canales con el que compartió menos tiempo, pero le dio mucho apoyo en su peor momento: “Hola Melyssa, soy Antonio Canales, tu compañero en esta odisea de Supervivientes 2021 donde nos has mostrado lo mejor de ti a un alto nivel. Tu sensibilidad, tu fuerza, tu compañerismo y tantas y tantas cositas buenas que no olvidaremos jamás. Eres un ejemplo a seguir y un estandarte para muchísimas personas. Debes dar el resto y no dudo que lo harás. Tu amigo y maestro bailaor brinca por tu éxito y te manda un millón de olés para tu cara guapa. Adelante Melyssa”.

Ya queda menos para que se vuelvan a reencontrar todos, en esta ocasión, en España.