Ed Sheeran celebra el éxito de BTS con unas bonitas palabras para sus fans

Los triunfos de tus amigos también son los tuyos, pero si además tú has colaborado en ellos, la satisfacción de haberlos conseguido es aún mayor. Esto es lo que le ha ocurrido a Ed Sheeran, que no ha podido evitar compartir su emoción ante un nuevo éxito de BTS.

Permission To Dance, el tema incluido en el single CD de Butter, está en la primera posición de la lista Hot 100 de Billboard. El británico trabajó como compositor en este tema.

"Mi cuarto número 1 en Billboard como compositor. Gracias BTS y tu maravillosa fanbase por hacerlo posible. Tened una buena semana", dice el cantante en la descripción de la publicación. La foto que le acompaña es una captura de la lista, en la que se ve el hit de los surcoreanos en primera posición seguido de good 4 u de Olivia Rodrigo y Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber.

Lo cierto es que Ed Sheeran ya avisó de lo que se avecinaba con la banda de K-Pop antes de este lanzamiento. Fue en una entrevista promocional en la que presentaba su tema Bad Habits cuando lo confirmó. "En realidad he trabajado con BTS para su último disco y les he escrito una canción para ese álbum. Ellos son unos chicos super super geniales", decía.

Este proyecto no es el primero que une a ambos artistas. Ya ocurrió con Make It Right, un tema que también compuso Sheeran y que formó parte del álbum Map Of The Soul: Persona.

No hay duda de que todos y cada uno de los protagonistas de estas líneas están acostumbrados a alcanzar posiciones altas de las listas de éxitos, pero no importa cuántas veces ocurra, ya que siempre es un motivo de celebración.

Como era de esperar, los ARMY han inundado las respuestas de la publicación con bonitos comentarios y mensajes de euforia. "Esto ocurre cuando leyendas trabajan juntas", dice una de sus seguidoras. "ARMY te aman", añade otra.

¡Enhorabuena, Ed y BTS!