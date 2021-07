Recordamos los Nº1 de julio de Ricky Martin, David Otero y M-Clan, entre otros

Hay canciones imposibles de olvidar. Canciones que, no importa cuánto lleves sin escuchar, ya que acaban volviendo a tu vida para llenarla de recuerdos. En #Del40al1CocaCola, Tony Aguilar nos monta cada sábado en La máquina del tiempo para transportarnos a algunos de los mayores éxitos de años anteriores. Éxitos que llegaron al Número 1 de la Lista de LOS40 tal día como ese sábado.

El pasado 17 de julio no iba a ser menos. Nuestro presentador arrancó la máquina para transportarnos al número 1 de David Otero con Taburete: Una Foto En Blanco Y Negro. Sonaron desde lo más alto de nuestra lista hace un año. Pero aún había más. Si nos trasladamos al 2016, Justin Timberlake protagonizaba este fin de semana con Can't Stop The Feeling, una canción dispuesta a levantar el ánimo a cualquiera.

El 2011 también nos regaló muchos éxitos musicales. Party Rock Anthem fue uno de ellos, el tema de LMFAO con GoonRock y Laurent Bennet. También fue Nº1.

Viajando aún más al pasado, Tony llega al año 2006. Una Julieta Venegas nos emocionaba desde lo más alto del ranking con Me Voy, un tema que, sin duda, ha marcado su envidiable trayectoria.

Otro emblemático es el que M-Clan hizo sonar en 2001. Maggie Despierta aterrizaba en el Nº1 para hacer saltar y mover las caderas a los oyentes de LOS40. Algo parecido ocurrió en 1996 con el exitazo de Ricky Martin: María. ¿Quién no lo ha dado todo con todos y cada uno de sus versos? ¡Ya es una leyenda!

El repaso por los éxitos de LOS40 del pasado termina con Seguridad Social y su Chiquilla en 1991. Sin duda, un hit por el que no pasan los años.

Y tú, ¿cuál de todos recuerdas con más cariño?