Mercedes Milá ha dejado constancia de que ha escuchado lo que dijo Carmen Lomana sobre su aspecto físico

Carmen Lomana, además de una socialité que representa al sector más pijo del mundo celebritero de nuestro país, es también colaboradora de programas como Espejo Público. Y como tal ejerció el pasado viernes, aunque no de manera presencial sino por videollamada desde Marbella donde está disfrutando de sus vacaciones.

Cuando llegó el momento de la despedida, quiso mandarle un recadito a otra de las colaboradoras del programa, Lucía Etxebarría: "Y Lucía, sigue haciendo encuestas que te voy a dar a ti también".

La tertuliana tenía claro que se refería a una encuesta que había hecho en redes sociales. "Me pone con una señora, la cual adoro, pero que está para los leones", explicó Lomana para explicar su queja. Eso sí, no quiso dar nombres.

"Físicamente está para echar a los leones porque no se ha cuidado nada”, matizó la colaboradora. Unas palabras con las que Extebarría se mostró en total desacuerdo. "Que yo creo que es una mujer muy guapa, sinceramente", afirmaba tras desvelar que estaban hablando de Mercedes Milá.

“Muy guapa, pero yo hablo de piel. Tú hablabas de piel. Que no es cuestión de dinero, que es cuestión de quererte y cuidarte. Porque si yo me hubiera tirado a matar toda la vida, estaría como un higo chumbo”, añadía la colaboradora antes de que la cortara la presentadora.

Milá no se calla

Y claro, ya conocemos a la que fue la presentadora de Gran Hermano. Es una mujer de carácter que no se calla las cosas y ha recurrido a sus stories para lanzar una pregunta. Junto a las declaraciones de Lomana, ha escrito: “¿Vosotros qué creéis, me he echado a los leones?”.

Lo que nos queda saber es si estas palabras hacen gala de su gran sentido del humor o son una muestra de lo mal que le han sentado las palabras de Lomana. Que, aunque claramente, la periodista no es una esclava de la moda y la belleza, no por eso deja de ser una mujer coqueta. Lo demostró muchas veces cuando presentaba Gran Hermano y hacía apuestas estilísticas arriesgadas y conceptuales que dejaban claro que no está totalmente al margen de la imagen que traslada.