‘Pasapalabra’: Ruth Núñez y Lucía Fernanda, incapaces de dar con la canción de una artista muy reconocible

Los seguidores de Pasapalabra saben que una de las pruebas que más juego da entre los invitados que aparecen cada día para ayudar a conseguir segundos al concursante, es la musical. Enfrentarse a su rival para intentar averiguar la canción elegida llega a generar situaciones de estrés en algunos concursantes. Lo hemos vuelto a comprobar con Ruth Núñez, esa actriz a la que difícilmente dejaremos de asociar a Yo soy Bea.

El caso es que Roberto Leal comenzó la prueba que la enfrentaba con Lucía Fernanda, la hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana que, a priori, por su condición de cantante, podría tener más facilidad en esto de averiguar canciones. “Año de la canción, 2001, por cinco segundos... ¡Música!", decía el presentador.

Pero nada, ninguna de las dos invitadas pulsaba el pulsador porque eran capaces de reconocer el tema con tan solo unos segundos de melodía. Después de pensárselo, fue Lucía Fernanda quien pulsó, pero tan solo para decir que no tenía ni idea. Igual le pasó a Núñez en el rebote. Así que, había que ir a la segunda pista.

Llegan los nervios

"Por cuatro segundos, un verso de la canción: Nunca fue un contrato ni una imposición". Este es el verso de la canción que Leal repitió en varias ocasiones hasta que la actriz le cortó: “¿Ya has acabado de hablar?”.

En esta ocasión fue ella la primera en pulsar, aunque nuevamente, sin haber reconocido el tema. “¡Yo que sé que canciones había en 2001!”, expresó dejando claro que su nivel de estrés iba subiendo.

Su compañera se lanzó y dijo que podría tratarse de Oops… I did it again, de Britney Spears, pero no, no era esa canción. “Parece mentira que me dedique a esto”, reconoció. Tocaba pasar a la tercera pista, unos segundos más de la canción, en esta ocasión escuchando la voz de la cantante.

Las dos invitadas se pusieron a bailar, pero reconocieron una vez más que no tenían ni idea de qué era lo que estaban escuchando. “Le voy a dar por darle porque no se reconoce la voz de la artista. Como estamos las dos…”, admitía Lucía Fernanda.

Casi, pero no

Siguiente pista. "Esto creo que es definitivo os diré el título con otras palabras: Mi persona no es esa señora", les dijo Roberto Leal. “No soy esa mujer”, dijo Ruth Núñez. Pero el presentador le dijo que no era exacto. “Esa mujer no soy yo”, probó suerte su rival en el rebote. Pero tampoco.

Finalmente, el presentador desveló que se trataba de Yo no soy esa mujer de Paulina Rubio. “No habíamos oído ese tema en la vida”, aseguraron las dos invitadas que tampoco habían sido capaces de reconocer a la artista mexicana al escuchar su voz que es bastante peculiar.

Con lo que es Paulina, como haya oído estas palabras, se va a pillar un buen rebote. O depende, que también es de las que suelen tomarse estas cosas de una manera muy ‘happy flower’.