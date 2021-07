Arturo Valls recibe una gran sorpresa en ‘¡Ahora caigo!’ que logra despistarle de su labor como presentador

¡Ahora caigo! está llegando a su fin. Y no hablamos de temporada sino a su fin definitivo ya que el concurso ha sido cancelado y dejará de emitirse definitivamente en Antena 3. Claro que teniendo en cuenta que se están recuperando viejos concursos como El precio justo o Atrapa un millón, nunca se sabe si podemos hablar de un para siempre.

El caso es que muchos van a echar de menos a Arturo Valls y su humor tan básico, pero cercano y accesible para todo el mundo. Se ha convertido en el gran protagonista del concurso y no deja nunca de sorprendernos.

De momento, sigue grabando los que serán los últimos programas del formato y en uno de ellos ha recibido una grata sorpresa. “Pero, por favor, ¿qué ha pasado ahí? Ostias, qué susto me ha dado. Pero, ¿qué ha pasado ahí? Hola bebé”, decía parando el ritmo del concurso tras fijarse en dos de las personas que había entre el público que le resultaban muy familiares.

¡Sorpresa!

"Si está ahí Martín, si ha venido a verme mi hijo. Hola Martín. ¡Qué sorpresa! Y su madre, claro", explicaba con cara de sorpresa tras descubrir tan grata sorpresa. "Vale, cariño, ahora os veo, que estamos aquí haciendo unas movidas", les decía con ese sentido del humor que le caracteriza.

Y le tocaba seguir al frente del programa, pero esa visita tan inesperada para él ha logrado que perdiera el hilo de lo que estaba haciendo. "¿A qué jugamos? Me he despistado. ¿Pero por qué me hacéis estas cosas? Ahora ya me he despistado", decía.

No ha sido un problema porque si hay algo con lo que siempre ha contado Arturo Valls en este concurso es con la colaboración del público que no ha dudado en recordarle en qué punto había dejado las cosas. Entonces sí que ha podido seguir sin más problemas, aunque, en esta ocasión, tras la atenta mirada de su mujer e hijo.

Eso sí, como ambos llevaban mascarilla, seguramente si les vemos por la calle sin ella, nos va a costar reconocerles.