Darren Barnet: 8 curiosidades sobre Paxton Hall-Yoshida, el chico guapo de ‘Yo nunca’

Netflix acaba de estrenar la segunda temporada de Yo nunca en la que hemos podido volver a ver a Darren Barnet, uno de los actores que más ha llamado la atención desde que se vimos el primer capítulo y no solo porque sea un treintañero haciendo de adolescente. Su cuerpo esculpido y su imagen de chico malo ha hecho suspirar a más de uno.

En esta segunda temporada su personaje ha evolucionado y tal vez haya dejado de ser ese chico con mucha tableta, pero poco intelecto, insensible con las mujeres. ¿O no?

No es la intención entrar en ese debate sino conocerle un poco mejor porque está claro que este chico Netflix es una de las promesas con la que hemos empezado a familiarizarnos. Así que, hemos investigado para compartir estas 8 curiosidades que nos permiten conocerle un poco mejor.

#1. Mezcla étnica

Darren tiene un aspecto muy exótico y eso se debe a la mezcla de etnias en su familia. Su madre es sueca de ascendencia japonesa, y su padre tiene ascendencia alemana y cherokee. Él, nació en Los Ángeles. Tiene dos hermanas, una mayor y otra menor.

#2. Admiración por Jim Carrey

Confesó en sus redes sociales que cuando era niño estaba obsesionado con Jim Carrey. Después de ver Dos tontos muy tontos, obligó a su madre a cortarle el pelo como su personaje Lloyd. Contó que corría por la casa haciéndose pasar por él incansablemente y que, más que nada, un estilo de vida.

#3. Un chico de serie

En 2017 empezó a aparecer en episodios sueltos de series como This is us, Mentes criminales o S.W.A.T. aunque su gran papel llegó con Yo nunca cuando dio vida a Paxton Hall-Yoshida, el interés romántico de la protagonista.

#4. American Pie

El año pasado pudimos verle en la novena entrega de la saga American Pie, esa historia juvenil centrada en el lado más sexual de sus protagonistas desde un punto de vista cómico.

#5. Untitled Horror History

Este verano ha estrenado esta comedia de terror norteamericana que cuenta la historia de seis actores que deciden crear una película de terror y, al hacerlo, sin saberlo, convocan a un espíritu malévolo.

Fue una película grabada en pandemia. Los procesos de escritura, preproducción y filmación se llevaron a cabo durante las cuarentenas. Los actores de la película, que se aislaban en sus casas durante el rodaje, eran responsables de la iluminación, el maquillaje, el audio y el trabajo de cámara. La dirección, la asistencia y la comunicación se realizaban a través de Zoom.

#6. Love Hard

La verdad es que Darren no ha dejado de trabajar últimamente. Tiene pendiente de estreno Love Hard, una comedia romántica para Netflix que previsiblemente se estrenará en Navidad ya que cuenta la historia de una joven (Nina Dobrev) que decide dar una sorpresa al ligue que ha conocido por una app. Va a visitarle a su ciudad natal por Navidad, pero se da cuenta de que ya está pillado.

#7. Enamorado

Precisamente en el set de rodaje de Love hard coincidió con Mikaela Hoover, la actriz con la que mantiene una relación. Comparten esa diversidad étnica ya que ella tiene ascendencia iraní e italiana.

#8. Relación con la música

En su familia tiene un claro referente musical. Su abuelo era Charlie Barnet, un músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor y director de big band que murió cuando él tenía tan solo unos meses de vida. Lo lleva en la sangre, aunque su estilo está más cercano al hip hop. Compone y graba canciones dentro de este género.