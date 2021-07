Keane presenta su nueva aventura musical: Dirt

Keane acaba de presentar su nuevo proyecto musical. Así lo han anunciado a través de sus redes sociales a sus millones de seguidores en todo el mundo. La formación británica ha presentado Dirt como primera tarjeta de presentación de esta nueva aventura que presenta nuevas canciones del trío.

La canción forma parte de un EP con cuatro nuevas canciones que han visto la luz con motivo del Record Store Day 2 en Reino Unido. Se trata de temas completamente inéditos que pertenecieron a la sesión de grabación de su anterior álbum, Cause and effect, que vio la luz a finales de 2019.

Una gran noticia para los seguidores de la banda que marcó el inicio del siglo XXI gracias a éxitos mundiales como Hopes and fears, This is the last time, Somewhere only we know, Everybody's changing, Crystal ball, Is it any wonder... Porque después de 7 años de silencio musical, el trío volvió a juntarse en 2019 para dar vida a su quinto disco.

Y pese a que la pandemia mundial echó al traste con todos los planes de presentación de su álbum de regreso, la formación quiere seguir adelante intentando recuperar el éxito que tuvieron una década atrás convirtiéndose en una banda tan importante como U2 o Coldplay.

"Grabamos Dirt durante las sesiones de Cause and effect pero incluso aunque era una de nuestras canciones favoritas la dejamos fuera del álbum porque era tan diferente temáticamente al resto de la grabación. Estamos encantados de poder lanzarla al fin. Dirt es un intento de imaginar la desesperación de gente inociente atrapada en un conflicto violento. En el momento de escribirla, estaba intentnado aprender un poco más sobre la historia de la llamada ruta de la seda. En el proceso entendí no sólo lo bella, antigua y cosmovolita que eran ciudades tan culturales como Alepo y Damasco sino también cuánto ha heredado de ellas la civilización occidental" ha explicado la formación a través de su perfil oficial en Twitter.

Ahora que Keane ha vuelto y parece que seguirá con nosotros muchos años toca volver a disfrutar de ese sonido de teclados y piano tan característico (se llegó a decir que en sus primeros discos no usaban las guitarras) tanto en sus nuevas canciones como con su futura gira una vez la pandemia haya quedado atrás.