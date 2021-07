Aitana y Evaluna desvelan por fin su colaboración: así suena ‘Aunque no sea conmigo’

Tras muchos meses de sospechas, por fin es una realidad: Aitana y Evaluna tienen una colaboración en camino, y se podrá disfrutar mucho antes de lo que muchos piensan. El rumor sobre un dúo entre ambas cantantes surgía a raíz de un stories de la colombiana hablando sobre si le gustaría colaborar con la extriunfito, contestando -obviamente- de manera afirmativa.

Que Aitana hace unos pocos meses anunciase "sorpresitas" sólo sirvió a los fans para especular acerca de este tema. Sin embargo, entre cola de colaboraciones inéditas que tiene la artista -como la que grabó com C. Tangana- y las que saca por sorpresa, muchos no confiaban en que llegase nunca.

Unos stories muy recientes demostraba que sí podía ser posible lanzarla, y así ha sido. Llevará por nombre Aunque no sea conmigo, y ya se pueden escuchar los primeros segundos:

Con este teaser colgado en sus respectivas redes sociales, ambas daban la noticia que sus seguidores más esperaban. Además, parece que el sonido que tendrá no ha dejado indiferente a nadie.

A guitarra y con la voz de cada una como máxima protagonista -al menos la de Aitana, pues la de Evaluna no llega a sonar en el adelanto-, todo parece apuntar a un tema pop que se quedará con el corazón de muchos. Y no lo hará sólamente por su melodía.

Y es que las protagonistas del videoclip, más allá de las dos artistas, serán dos niñas que encarnarán sus versiones más jóvenes. El escenario, de momento, parece que será un colegio… Por lo que la nostalgia estará a flor de piel.

Además, parece que más allá del trabajo, ambas han formado una amistad verdadera. Aunque la química entrevoces se demostrará en la canción, lo cierto es que la publicación de cada una ha dejado ver algo del cariño que se tienen entre ellas. Mientras que Aitana le ha dedicado un corazón, Evaluna no dudaba en dedicarle un piropo a su compañera llamándola "la más guapa".

De todas maneras, todo se podrá ver a partir del estreno del tema. Según el teaser, los fans tendrán que esperar muy poco para poder disfrutarla: será este mismo viernes 23 de julio cuando estará disponible en todas las plataformas. El videoclip, por su parte, también podrá verse en la misma fecha.