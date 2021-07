Higüanero, ex de Sinsinati, se estrena en solitario. ¡Mira su videoclip aquí!

Si no me quieres ver y no me quieres tener mujer ¿que quieres de mi?



Si no me quieres mirar y no me quieres besar entonces vete de aquí



Si es que contigo no puedo seguir mi camino y revivo el momento de ti



Y la locura por esa cintura me cura y me hizo ser para ti



No puedo estar contigo



Avanzando sin miedo en la vida me siento perdido



Contigo



Si no me dejas ser el dueño de tus sentidos



No puedo estar contigo



Bailando pegados me dices de ser lo que fuimos



Contigo



No puedo estar contigo



Al fin paró esa sensación de mi corazón por ti



Y se enamoró de esta mujer que lo da todo por mí



Solo con ella mi vida se llena de estrellas y no dejaré de vivir



De mi boca salían palabras que solo decían que yo era para ti.



Quiero estar contigo y avanzando sin miedo en la vida



Contigo y que me dejes ser el dueño de tus sentidos