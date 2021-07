Pro Evolution Soccer (PES) se convierte en un juego gratuito: eFootball

Konami ha realizado una nueva revolución en su franquicia futbolística de videojuegos. Si hace un par de años ya cambió el nombre de su saga pasando de ser Pro Evolution Soccer (PES) a eFootball PES, en este 2021 el cambio es aún todavía mayor. Porque eFootball, así es como se pasa a denominar a partir de ahora, se convierte en un título gratuito que irán lanzando actualizaciones y contenidos de pago.

La compañía japonesa ha confirmado que eFootball ha sido desarrollado con el motor Unreal Engine y se lanzará en todo el mundo primero en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 y PC Steam este otoño, seguido por la versión para iOS y Android. Con una nueva identidad de marca para una nueva generación de consolas y jugadores, eFootball representa un nuevo enfoque para la longeva franquicia, antes conocida como Pro Evolution Soccer y Winning Eleven.

Gracias a la gran evolución del motor del juego, el sistema de animación también ha sido revisado. La nueva tecnología denominada Motion Matching convierte la amplia gama de movimientos que realizan los jugadores en el campo en una serie de animaciones, seleccionando la más precisa en tiempo real. El sistema proporciona cuatro veces más animaciones que antes, logrando un movimiento muy realista. Motion Matching se utilizará en todas las plataformas de eFootball, incluidas las consolas de última generación, PC y móviles.

Con el fin de garantizar que eFootball sea una experiencia de la que todo el mundo pueda disfrutar, el nuevo juego de fútbol de Konami llega en formato free-to-play para consola, PC y móvil. Además, eFootball ofrecerá una experiencia similar para todos los jugadores. A finales de agosto se revelarán más detalles sobre la jugabilidad y los modos online.

Al ser un título exclusivamente digital, Konami añadirá regularmente nuevos contenidos y modos de juego, que llegarán tras el lanzamiento este otoño. Los partidos del modo local con el FC Barcelona, la Juventus, el FC Bayern y el Manchester United, entre otros, también estarán disponibles, de forma gratuita, a partir del lanzamiento. En el futuro, algunos modos de juego se podrán conseguir como DLC opcional, dando a los jugadores la libertad de construir una experiencia propia e individual de acuerdo a sus intereses.

Por primera vez, se une a la comunidad mundial de jugadores de fútbol. Por ello, eFootball ofrecerá la misma experiencia realista de esports en todas las plataformas: consola, PC y móvil, incluyendo el soporte completo de cross-play tras el lanzamiento.

En una primera fase, Konami abrirá el juego en otoño con una nueva experiencia y partidos en modo local con algunos equipos y matchmaking para consolas de la misma compañia en distintas generaciones (PS5 vs PS4; Xbox Series X|S vs Xbox One). Posteriormente abrirá las ligas online así como el modo Construye tu equipo adquiriendo jugadores. En esa fase 2 ya será posible jugar en multiplataforma (PS5 vs Xbox Series X|S...) y las horas de juego y las victorias se premiarán con contenidos como jugadores. En invierno comenzarán los torneos de eFootball.

Como os contamos Neymar Jr y Lionel Messi compartirán la tarea de ser embajadores del nuevo Pro Evolution Soccer ahora ya conocido como eFootball.